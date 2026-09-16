به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ «مردم مبعوث خواهند شد و کار را تمام خواهند کرد»، امام شهید انقلاب این جمله را فرمودند و جانفدایان اراکی هم مانند سراسر کشور، حدود ۲۰۰ شب است که با جان و دل از این رهنمود پیروی کرده‌اند.

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جانفدایان می‌گویند این حضور خودجوش، نشانه عظمت ایران است.

در این ۲۰۰ روز، تصاویری ماندگار روی داده و آثار بسیاری نیز در خاطره‌ها ثبت شده و مردم در تجمعات میدانی برای آموزش میدانی پیشگام شدند تا در صورت تکرار اشتباه محاسباتی، دشمن را نقره داغ کنند.



با این همه، آنچه دشمن هنوز از فهمش ناتوان است، همدلی ایرانیان در دفاع از کشورشان است.