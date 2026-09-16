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برنامه مستند - گزارشی «اوجامان اولکهمیز» از سیمای آذربایجان غربی، باهدف تبیین مفاهیم اقتصاد مقاومتی و معرفی ظرفیتهای بومی استان این هفته به سراغ روستای یورقونآباد میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برنامه مستند - گزارشی «اوجامان اولکهمیز» از سیمای آذربایجان غربی، با محور جنگ رمضان و اهمیت حضور مردم در صحنههای انقلاب، تبیین شعار سال و معرفی ظرفیتهای گردشگری و تولیدی روستاهای استان این هفته به سراغ روستای یورقونآباد میرود.
صداوسیمای آذربایجان غربی باهدف تبیین مفاهیم اقتصاد مقاومتی و معرفی ظرفیتهای بومی استان، برنامه مستند - گزارشی «اوجامان اولکهمیز» را روی آنتن میبرد.
این برنامه با رویکردی پژوهشمحور و با محوریت شعار سال و تبیین ابعاد مختلف جنگ رمضان، به بررسی نقش کلیدی کارآفرینان و مسئولان در تحقق امنیت و وحدت ملی میپردازد و اهمیت حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف انقلاب را بازخوانی میکند.
در قسمت جدید این برنامه که به معرفی ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی روستای «یورقونآباد» اختصاص دارد، مخاطبان شبکه استانی با توانمندیهای این منطقه واقع در بخش مرکزی دهستان باشقلعه (در ۱۷ کیلومتری ارومیه) آشنا خواهند شد.
مستند تلویزیونی اوجامان اولکهمیز به تهیهکنندگی علی مولا پرست و با اجرای داریوش دربندی، چهارشنبه، ۲۵ شهریور ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه تلویزیونی این استان پخش خواهد شد.