یک شرکت دانش‌بنیان در ارومیه با تکیه بر توان متخصصان داخلی، در زمینه طراحی، مهندسی و تولید ماشین‌آلات پیشرفته فعالیت می‌کند و با توسعه تجهیزات فناورانه، گامی در مسیر بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز کشور برداشته است.

طراحی، ساخت و تولید ماشین‌آلات پیشرفته صنعتی دریک شرکت دانش‌بنیان ارومیه

طراحی، ساخت و تولید ماشین‌آلات پیشرفته صنعتی دریک شرکت دانش‌بنیان ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک شرکت دانش‌بنیان در ارومیه با تکیه بر توان متخصصان داخلی، در زمینه طراحی، مهندسی و تولید ماشین‌آلات پیشرفته فعالیت می‌کند و با توسعه تجهیزات فناورانه، گامی در مسیر بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز کشور برداشته است.

مهران الهی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان گفت: یکی از دستگاه‌های مهم و پیشرفته تولیدشده در این شرکت، دستگاه انکوباتور جنینی تایم‌لپس است؛ این دستگاه یک سامانه پیشرفته برای کشت و پایش نمونه‌های سلولی محسوب می‌شود که برای نخستین‌بار در کشور، تمام مراحل طراحی، مهندسی و یکپارچه‌سازی آن در داخل شرکت انجام شده است.

وی افزود: دستگاه انکوباتور جنینی تایم‌لپس از تجهیزات پیشرفته مورد استفاده در مراکز درمان ناباروری و آزمایشگاه‌های IVF است که با بهره‌گیری از فناوری تصویربرداری پیوسته، امکان ثبت و پایش روند رشد و تقسیمات جنینی را فراهم می‌کند.

الهی ادامه داد: این دستگاه با فراهم کردن شرایط کنترل‌شده برای نگهداری نمونه‌ها و ثبت تصاویر در طول زمان، به متخصصان امکان می‌دهد روند رشد جنین را به شکل دقیق‌تر و پیوسته مورد بررسی قرار دهند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت دانش‌بنیان با اشاره به رویکرد این مجموعه در حوزه فناوری اظهار کرد: توسعه فناوری‌های بومی، استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی و حمایت از تولید داخل از مهم‌ترین رویکرد‌های این شرکت دانش‌بنیان در مسیر توسعه فناوری و کمک به پیشرفت کشور است.

وی با بیان اینکه فعالیت این مجموعه صرفاً محدود به تولید یک محصول نیست، گفت: تلاش ما بر این است که با تکیه بر دانش فنی و ظرفیت‌های موجود، محصولات پیشرفته و مورد نیاز صنایع و حوزه‌های تخصصی را طراحی و تولید کنیم و وابستگی به تجهیزات مشابه خارجی را کاهش دهیم.

الهی همچنین از اشتغال بیش از ۲۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مجموعه خبر داد و افزود: توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و افزایش تولید محصولات فناورانه می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و استفاده بیشتر از ظرفیت نیرو‌های متخصص را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: مسیر فعالیت شرکت بر پایه تبدیل دانش و ایده به محصول، توسعه فناوری‌های کاربردی و تقویت تولیدات دانش‌بنیان دنبال می‌شود.