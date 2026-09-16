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یک شرکت دانشبنیان در ارومیه با تکیه بر توان متخصصان داخلی، در زمینه طراحی، مهندسی و تولید ماشینآلات پیشرفته فعالیت میکند و با توسعه تجهیزات فناورانه، گامی در مسیر بومیسازی فناوریهای مورد نیاز کشور برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یک شرکت دانشبنیان در ارومیه با تکیه بر توان متخصصان داخلی، در زمینه طراحی، مهندسی و تولید ماشینآلات پیشرفته فعالیت میکند و با توسعه تجهیزات فناورانه، گامی در مسیر بومیسازی فناوریهای مورد نیاز کشور برداشته است.
مهران الهی، رئیس هیئتمدیره شرکت دانشبنیان گفت: یکی از دستگاههای مهم و پیشرفته تولیدشده در این شرکت، دستگاه انکوباتور جنینی تایملپس است؛ این دستگاه یک سامانه پیشرفته برای کشت و پایش نمونههای سلولی محسوب میشود که برای نخستینبار در کشور، تمام مراحل طراحی، مهندسی و یکپارچهسازی آن در داخل شرکت انجام شده است.
وی افزود: دستگاه انکوباتور جنینی تایملپس از تجهیزات پیشرفته مورد استفاده در مراکز درمان ناباروری و آزمایشگاههای IVF است که با بهرهگیری از فناوری تصویربرداری پیوسته، امکان ثبت و پایش روند رشد و تقسیمات جنینی را فراهم میکند.
الهی ادامه داد: این دستگاه با فراهم کردن شرایط کنترلشده برای نگهداری نمونهها و ثبت تصاویر در طول زمان، به متخصصان امکان میدهد روند رشد جنین را به شکل دقیقتر و پیوسته مورد بررسی قرار دهند.
رئیس هیئتمدیره شرکت دانشبنیان با اشاره به رویکرد این مجموعه در حوزه فناوری اظهار کرد: توسعه فناوریهای بومی، استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی و حمایت از تولید داخل از مهمترین رویکردهای این شرکت دانشبنیان در مسیر توسعه فناوری و کمک به پیشرفت کشور است.
وی با بیان اینکه فعالیت این مجموعه صرفاً محدود به تولید یک محصول نیست، گفت: تلاش ما بر این است که با تکیه بر دانش فنی و ظرفیتهای موجود، محصولات پیشرفته و مورد نیاز صنایع و حوزههای تخصصی را طراحی و تولید کنیم و وابستگی به تجهیزات مشابه خارجی را کاهش دهیم.
الهی همچنین از اشتغال بیش از ۲۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این مجموعه خبر داد و افزود: توسعه فعالیتهای دانشبنیان و افزایش تولید محصولات فناورانه میتواند زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید و استفاده بیشتر از ظرفیت نیروهای متخصص را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: مسیر فعالیت شرکت بر پایه تبدیل دانش و ایده به محصول، توسعه فناوریهای کاربردی و تقویت تولیدات دانشبنیان دنبال میشود.