پخش زنده
امروز: -
فرماندار فیروزکوه گفت: با تخصیص ۱۵ هکتار زمین به صنایع سیمان و آهک این شهرستان، تا پایان سال جاری ۸ مگاوات انرژی پاک به ظرفیت برق فیروزکوه افزوده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زماننژاد در بازدید از صنایع سیمان و آهگ این شهرستان، با تاکید بر عزم جدی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: با تخصیص ۱۵ هکتار زمین به این واحدها، تا پایان سال ۸ مگاوات انرژی پاک به ظرفیت برق فیروزکوه افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به سهمیه ۲۰ مگاواتی شهرستان افزود: علیرغم محدودیتهای پیشرو در اراضی دارای پوشش گیاهی، با راهکارهای فنی و مدیریتی، مسیر تحقق کامل سهمیه ۲۰ مگاواتی در حال هموارسازی است و بهزودی این هدفِ زیرساختی محقق خواهد شد.
فرماندار فیروزکوه با دعوت از صنایع و فعالان اقتصادی برای مشارکت در این طرح گفت: واحدهای صنعتی متقاضی میتوانند جهت بهرهمندی از زمینهای واگذاری و تسهیلات ویژه احداث نیروگاههای خورشیدی، به فرمانداری مراجعه کنند.