به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه ۲۷ شهریور

هدف سمنان -فولاد هرمزگان

مهران خلیلی – مرتضی حیدری – هاشم امیری – علی زینالی

ناظر: حسین بهزادی فر

شهرداری چلیچه – پارس جنوبی بوشهر

محمدحسین مردانی -رشید جادری – رسول سلیمی – حمیدرضا مستاجران

ناظر: رضا ابراهیمی

دهیاری ملاباشی – چادرملو اردکان

حسام عرب – ابراهیم حبیبی افتخار – علی اکبر زارعی مقدم – آرش صفرپور

ناظر: محمدعلی اسحاقیان

شاهین خزر رودسر – ملوان بندرانزلی

ناصر دل افکار – سیدعلی زرگر-مرتضی اکبری- آرمین دیانتی

ناظر: فرشید حقیقت جو