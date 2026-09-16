معرفی داوران هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال ساحلی مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:
جمعه ۲۷ شهریور
هدف سمنان -فولاد هرمزگان
مهران خلیلی – مرتضی حیدری – هاشم امیری – علی زینالی
ناظر: حسین بهزادی فر
شهرداری چلیچه – پارس جنوبی بوشهر
محمدحسین مردانی -رشید جادری – رسول سلیمی – حمیدرضا مستاجران
ناظر: رضا ابراهیمی
دهیاری ملاباشی – چادرملو اردکان
حسام عرب – ابراهیم حبیبی افتخار – علی اکبر زارعی مقدم – آرش صفرپور
ناظر: محمدعلی اسحاقیان
شاهین خزر رودسر – ملوان بندرانزلی
ناصر دل افکار – سیدعلی زرگر-مرتضی اکبری- آرمین دیانتی
ناظر: فرشید حقیقت جو