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معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامههای بهینهسازی انرژی به اقدامات عملیاتی و زمانبندیشده، گفت: ظرفیتهای فناورانه و سازمانی نیروهای مسلح میتواند برای شتاببخشی به بهینهسازی مصرف انرژی به کار گرفته شود و تجربه این مجموعه به الگویی قابل تعمیم در سطح کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در دیدار با سردار سرتیپ ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جمعی از معاونان و رؤسای این وزارتخانه، بر ضرورت تدوین برنامههای عملیاتی، بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه و سازمانی نیروهای مسلح و شتاببخشی به اقدامات حوزه بهینهسازی انرژی تأکید کرد.
سقاب اصفهانی با اشاره به ضرورت تبدیل برنامههای حوزه بهینهسازی انرژی به اقدامات مشخص و اجرایی گفت: اولویتبندی برنامهها، تهیه برنامه عملیاتی و زماندار کردن پروژهها باید با جدیت دنبال شود تا ظرفیتهای موجود در قالب برنامههای مشخص، به اقدامات مؤثر و نتایج قابل سنجش در حوزه بهینهسازی انرژی منجر شود.
وی همچنین ظرفیت نیروهای مسلح را برای پیشبرد برنامههای بهینهسازی قابل توجه دانست و افزود: نیروهای مسلح به علت برخورداری از انضباط سازمانی میتوانند در موضوع بهینهسازی انرژی در کشور پیشرو باشند و انتظار میرود تجربه و الگوی شکلگرفته در این مجموعه، قابلیت ارائه و تعمیم در سطح کشور را پیدا کند.
در ادامه این دیدار، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با تأکید بر توانمندی جوانان ایرانی در حل مسائل پیچیده کشور گفت: همان جوانان و همان ارادهای که توانستهاند در برابر بالاترین سطوح فناوری ایستادگی کرده و برای چالشها راهکار پیدا کنند، میتوانند مسئله بهرهوری و بهینهسازی انرژی را نیز به بهترین شکل حل کنند.
سردار سرتیپ ابنالرضا، همچنین بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد فناورانه، فرهنگی و رفتاری بهینهسازی انرژی تأکید کرد و خواستار تبدیل ارتقای بهرهوری به یک نهضت و مطالبه عمومی شد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی انرژی در شرایط تحریم، اقدامات حوزه بهینهسازی و افزایش بهرهوری انرژی را در راستای تقویت تابآوری و دفاع از کشور ارزیابی کرد.