به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دانشجویان دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان در این جشنواره یک رتبه نخست، یک رتبه دوم و دو رتبه سوم در رشته‌های مداحی، شعر، عکاسی و اذان را کسب کردند.

این دوره از جشنواره در هفت بخش آوایی، ادبی، معارفی، هنری، پژوهشی، فناوری و تولیدات رسانه‌ای و نوآوری و هوش مصنوعی برگزار شد و دانشجویان در مجموع در ۴۱ رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان از تیم دانشگاه ملی مهارت استان سمنان محدثه علی‌پور لری از دانشکده ملی مهارت دختران سمنان در رشته مداحی دختران رتبه نخست را به دست آورد.

غزال عظیمی‌زاده، دانشجوی دانشکده ملی مهارت دختران سمنان، در بخش شعر رتبه دوم و آیلار حبیبی نیز از همین دانشکده در رشته عکاسی رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش دانشجویان پسر نیز سید محمد شکوهی از دانشکده ملی مهارت پسران سمنان در رشته اذان رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

این جشنواره با مشارکت چهار هزار و ۱۰۰ دانشجو از سراسر کشور در چهارمحال و بختیاری برگزار شد