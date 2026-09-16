به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ از اتاق ایران؛ محمود عزیزیان با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاو شده الزاما به دنبال دریافت ارز دولتی نیستند، افزود: با توجه به صادرات بخشی از تولید این صنعت، انتظار می‌رود اعضای انجمن تولیدکنندگان بتوانند بخشی از مشکلات تامین مواد اولیه شان را از محل ارز حاصل از صادرات خود، برطرف کنند.

وی با اشاره به کاهش تعداد کارخانه‌های فعال این صنعت از ۲۲ به ۱۲ واحد گفت: تأمین مواد اولیه مانند پودر آلومینیوم و همچنین تعرفه‌های کشور عراق که محل صادرات این محصولات بود بخشی از کارخانه‌ها را به تعطیلی یا فعالیت با ظرفیت پایین کشانده است.

به گفته عزیزیان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در شکل‌گیری این صنعت در ایران وجود داشت، وابستگی بخش قابل توجهی از تولید به بازار عراق بود به طوری که حدود ۷۰ درصد تولید کارخانه‌های بتن سبک اتوکلاو شده به عراق صادر می‌شد و استقبال این کشور از بلوک‌های بتن سبک اتوکلاو شده باعث شد کارخانه‌های جدیدی در ایران ایجاد و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این بخش انجام شود، اما ناگهان عراق تعرفه سنگینی برای واردات این محصولات وضع کرد و عملاً از ورود آنها جلوگیری شد.

عزیزیان با اشاره به اختلاف قیمت این محصول در ایران و عراق ادامه داد: با وضع تعرفه و محدود شدن صادرات به عراق، بخش قابل توجهی از بازار صادراتی از دست رفت و این نخستین مسئله جدی صنعت بتن سبک اتوکلاو شده در شرایط فعلی است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاو شده ایران با ارائه پیشنهادی به دولت مبنی بر مذاکرات با عراق برای پیگیری و ایجاد سازوکار صادرات این محصول گفت: دولت اجازه دهد تولیدکنندگان در مقابل صادرات خود، واردات پودر آلومینیوم مورد نیازشان را انجام دهند، این روش می‌تواند هم به تأمین مواد اولیه کمک کند و هم بخشی از مشکل ارزی واحد‌های تولیدی را از مسیر ارز حاصل از صادرات برطرف کند.