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براساس اعلام شرکت حمل و نقل ریلی رجا؛ پیش فروش بلیت قطارهای مسافری مهرماه، روز شنبه ۲۸ شهریورماه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه (مسیرهای رفت تا ۳۰ مهر و مسیرهای برگشت تا اول آبان) از روز شنبه ۲۸ شهریور ماه آغاز میشود.
پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸ و ۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۸ شهریور ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۸ شهریور ماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.