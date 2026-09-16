به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین مهدویان، شاعر در ثنای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به یادم مانده آن دیدار... بار آخری را که

شنیدم از لب شیرین او شعر تری را که

برای شاعران می‌خواند با لحنی پر از احساس

به‌پا می‌کرد در دل‌ها غرور و باوری را که

تمام سال با یادش پر از شور و شعف بودیم

و دائم آرزو کردیم سال دیگری را که

ببینیم از همین نزدیک ماه چهره او را

تبسم‌های زیبا و جمال دلبری را که

چهل سال است ایران را به سوی قله‌ها برده

و حالا نیز با جانش سپر شد کشوری را که

کماکان بین میدان‌ها رجزخوان می‌رود، هرچند

گرفتند از سر ما سایه آن رهبری را که

یکی از جان‌فداهایش منم امروز و می‌دانم

فدای راه پاکش می‌کنم روزی، سری را که

پر است از شوق بودن جزو یاران و شهیدانش

و من می‌بوسم این ایام، این انگشتری را که

گرفتم یادگار از دست‌های آن پدر آن روز

به یادم مانده آن دیدار... بار آخری را که