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معاون علمی رئیسجمهور در حاشیه بیستمین رویداد روبوکاپ گفت: «افرادی که در روبوکاپ منتخب میشوند، کسانی هستند که با راهیابی به شرکتهای دانشبنیان میتوانند مسائل کشور را حل کنند.»
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «مسیر توسعه رباتیک و هوش مصنوعی باید از مدارس آغاز شود و به صنعت ختم گردد تا مردم آثار فناوریهای نو را در زندگی روزمره خود احساس کنند.»
افشین گفت: «مسابقات روبوکاپ زمینهای برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای نسل جوان است و دانشآموزان و دانشجویان باید آموختههای خود را به مهارت و سپس به راهکارهای عملی و ارزش افزوده تبدیل کنند.»
وی با بیان اینکه برای استمرار حمایت از برگزیدگان این رقابتها باید برنامهریزی شود، گفت: «باید سازوکاری ایجاد شود که مسیر حمایت از استعدادهای برتر از زمان شناسایی در مسابقات تا تبدیل ایدههای آنان به محصولات و دستاوردهای عملی ادامه پیدا کند.»
افشین با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در نیروی انسانی متخصص در حوزههای هوش مصنوعی و رباتیک افزود: «برگزاری رویدادها بدون حمایتهای مستمر ممکن است موجب شود استعدادها و ایدههای شکلگرفته پس از پایان مسابقات رها شوند؛ بنابراین هدف، ایجاد زنجیرهای پیوسته برای شناسایی، حمایت و بهرهگیری از ظرفیت این نیروهاست.»
وی درباره وضعیت زیرساختهای فناورانه کشور نیز گفت: «ایران از نظر نیروی انسانی و توان تربیت نیروهای خلاق ظرفیت مناسبی دارد.»
معاون علمی رئیسجمهور همچنین با اشاره به شکلگیری «محرومیت فناوری» در برخی مناطق کشور افزود: «محرومیت فناوری فقط به معنای نبود منابع مالی نیست و ممکن است یک منطقه یا شرکت ظرفیت اقتصادی داشته باشد، اما از فناوریهای نو استفاده نکند.»
افشین افزود: «آشنا کردن شرکتها و مناطق مختلف کشور با فناوریهای نو و تشویق آنها به استفاده از این فناوریها، میتواند به افزایش بهرهوری و رشد تولید کمک کند.»