به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس دانشگاه منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان در گفتگوی ویژه خبری خبر صدا وسیمای گلستان گفت : با ایجاد کمیته ها و شورا های مرتبط شرایط لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید در این دانشگاه فراهم شده است.

ابوالقاسم خزاعیان افزود: دانشگاه منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان به عنوان قدیمی ترین موسسه آموزشی شمال کشور هم اکنون تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی را دارد.

وی گفت: هم اکنون ۱۱۹ رشته تحصیلی شامل ۱۸ رشته کارشناسی، ۶۱ رشته کارشناسی ارشد و ۴۰ رشته تحصیلی مقطع دکتری با ۲۰۰ عضو هیات علمی در این دانشگاه فعال است و تدریس می‌شود.

خزائیان درباره آمادگی دانشگاه برای اول مهر افزود : با جذب تمامی بودجه های تعمیر و تجهیز دانشگاه کلاس ها و خوابگاه ها تابستان امسال تعمیر و تجهیز شد تا فضای پر نشاط برای ورود دانشجویان فراهم شود.

وی تلاش برای مصرف بهینه آب و انرژی را از برنامه‌های تعمیر و تجهیز دانشگاه اعلام کرد و افزود: پارسال سرانه مصرف آب و برق خوابگاه ها و پردیس های دانشگاه ۵۰ درصد کاهش یافت.

خزاعیان از آمادگی خوابگاه ها و سلف سرویس دانشگاه و ذخیره سازی آب و سوخت برای سال تحصیلی خبر داد.

وی گفت : یک قرار گاه هم برای استقبال و ثبت نام دانشجویان جدید الورود تشکیل داده ایم تا سال تحصیلی را با نشاط آغاز کنند.