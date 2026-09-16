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مهسا کارگری، داور بینالمللی بسکتبال و از چهرههای شاخص داوری استان فارس، به عنوان نخستین بانوی داور ایرانی در تاریخ بسکتبال کشور برای قضاوت در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا انتخاب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهسا کارگری، داور بینالمللی بسکتبال و از چهرههای شاخص داوری استان فارس، به عنوان نخستین بانوی داور ایرانی در تاریخ بسکتبال کشور برای قضاوت در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا انتخاب شده است. این دعوت از سوی فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) انجام شده و نقطه عطفی تاریخی محسوب میشود.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ، بیستمین دوره بازیهای آسیایی است که بر اساس برنامه از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ در استان آیچی و شهر ناگویا، ژاپن برگزار خواهد شد.
]ناگویا پس از توکیو در سال ۱۹۵۸ و هیروشیما در سال ۱۹۹۴، سومین شهر از ژاپن خواهد بود که میزبانی بازیهای آسیایی را بر عهده خواهد داشت.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی به صورت رسمی از ۲۸ شهریور به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی برگزار میشود و ورزشکارانی از ۴۶ کشور به مصاف هم میروند.
تمرینات و مسابقات رشتههای مختلف در این دوره از بازیها قرار است در ۵۰ مکان ورزشی شامل استادیومها و سالنهای مختلف برگزار شود.
مهسا کارگری مدرک داوری بینالمللی خود را از FIBA دریافت کرده و سابقه قضاوت در رویدادهای معتبر قارهای را در کارنامه دارد.
کارگری پیش از این در جام آسیا زیر ۱۶ سال دختران در مالزی به عنوان سرداور دیدار ردهبندی انتخاب شده و در جام غرب آسیا زیر ۱۸ سال دختران در تایلند نیز قضاوت کرده است.
🏆 *کارنامه درخشان:*
- 🏀 داور بینالمللی بسکتبال از ایران
- 🌏 نخستین بانوی داور ایرانی در بازیهای آسیایی
- 🥇 سرداور دیدار ردهبندی جام آسیا زیر ۱۶ سال دختران
- 🏆 قضاوت در جام غرب آسیا زیر ۱۸ سال دختران
کارگری در کنار قضاوتهای بینالمللی، در کلاسهای ارتقای داوری استان فارس به عنوان کمک مدرس حضور داشته و در دوره داوری درجه ۳ آسیا نیز به تدریس پرداخته است.
مهسا کارگری در ناگویا، به عنوان نماینده ایران و استان فارس، قضاوت مسابقات بسکتبال این دوره از بازیهای آسیایی را بر عهده خواهد داشت.