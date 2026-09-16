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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صیدون استان خوزستان از آغاز برداشت گردو از سطح باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوذر دستآموز با اشاره به آغاز برداشت گردو از باغهای صیدون گفت: سطح باغهای شهرستان در ارتفاعات کوههای منگشت حدود ۸۱۵ هکتار است که از این میزان، سطح باغ گردو در منطقه امامزاده عبدالله حدود ۷۲۰ هکتار را شامل میشود.
وی درخصوص وضعیت باروری این باغها اظهار داشت: از ۷۲۰ هکتار باغ گردوی شهرستان، ۶۵۳ هکتار بارور هستند و سالانه حدود ۲ هزار تن گردو از این باغها برداشت میشود.
دست آموز با تأکید بر کیفیت محصول تصریح کرد: گردوی تولیدی این منطقه از لحاظ عناصر مفید ودرصد بالای روغن از کیفیت بالایی برخوردار است و هر ساله روانه بازار مصرف میشود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صیدون میگوید: شغل و درآمد اکثر مردم این منطقه، کشاورزی و دامداری است و توسعه باغهای گردو نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی، اشتغال باغداران و رونق اقتصادی شهرستان دارد.