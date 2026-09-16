به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوذر دست‌آموز با اشاره به آغاز برداشت گردو از باغ‌های صیدون گفت: سطح باغ‌های شهرستان در ارتفاعات کوه‌های منگشت حدود ۸۱۵ هکتار است که از این میزان، سطح باغ گردو در منطقه امام‌زاده عبدالله حدود ۷۲۰ هکتار را شامل می‌شود.

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وی درخصوص وضعیت باروری این باغ‌ها اظهار داشت: از ۷۲۰ هکتار باغ گردوی شهرستان، ۶۵۳ هکتار بارور هستند و سالانه حدود ۲ هزار تن گردو از این باغ‌ها برداشت می‌شود.

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دست آموز با تأکید بر کیفیت محصول تصریح کرد: گردوی تولیدی این منطقه از لحاظ عناصر مفید ودرصد بالای روغن از کیفیت بالایی برخوردار است و هر ساله روانه بازار مصرف می‌شود.

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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صیدون می‌گوید: شغل و درآمد اکثر مردم این منطقه، کشاورزی و دامداری است و توسعه باغ‌های گردو نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی، اشتغال باغداران و رونق اقتصادی شهرستان دارد.