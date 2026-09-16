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سرپرست مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت از مولدسازی زندان رجایی شهر و تغییر کاربری آن به فضای سبز خبر داد.
حسین امیررحیمی، سرپرست مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت در گفتوگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ از تخریب دیوارهای زندان رجاییشهر در کرج و آغاز فرایند الحاق اراضی آن به فضای شهری خبر داد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۳ تا ۴ سال از اخذ مصوبه مازاد برای این مجموعه میگذرد، اعلام کرد که دستور تخریب دیوارهای این زندان با حمایت، تأیید و تأکید رئیس قوه قضاییه و شخص رئیسجمهور صادر شده است.
امیررحیمی تصریح کرد: در جریان جلسه برگزارشده در محل زندان، دیوارهای مجموعه تخریب و تسطیح شدند تا این زمین به فضای شهری و فضای سبز استان البرز افزوده شود. همچنین در برنامهریزیهای صورتگرفته، جانمایی لازم برای احداث مجموعههای مسکونی، ساختمانها و مدرسه در این عرصه انجام شده است.