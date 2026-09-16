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محدثه ضیا گفت: ۶۲ درصد از شکایتهای ثبت شده در سامانه فواد ۱۲۸ (فوریتهای اداری) استان ایلام در مدت کمتر از سه ساعت پاسخ داده شده که این آمار نشاندهنده شتاب در نظام پاسخگویی و ارتقای خدمترسانی دستگاههای اجرایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور امروز، چهارشنبه در نشست کارگروه نظارت و بازرسی فوریت اداری (فواد ۱۲۸) اظهار کرد: بیشترین حجم شکایتهای ثبت شده از خرداد ماه تاکنون مربوط به مجموعه وزارت نیرو و پس از آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ایلام بوده؛ که البته این آمار به معنای عملکرد ضعیف آنها نیست؛ بلکه به سبب گستردگی خدمات و حجم بالای مراجعه به این مجموعهها بوده است.
وی توضیح داد: میزان شکایتهای مربوط به شهرداریها نیز بالا است که با نظارت مدیرکل دفتر شهری استانداری این بخش نیز باید بیش از پیش پای کار بیاید و میانگین زمانی پاسخگویی کاهش یابد تا حق دیگر دستگاهها ضایع نشود.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: از زمان آغاز به کار این سامانه در ایلام؛ افزون بر ۲۶۴ شکایت مردمی ثبت شده که با پیگیریهای انجامگرفته ۵۰ درصد این مشکلات برطرف شده است.
وی بیان کرد: سامانه فواد ۱۲۸ ابزاری کارآمد است که شهروندان در سراسر استان بدون نیاز به پیششماره و تنها با گرفتن شماره ۱۲۸ مشکلات خود را در حوزههای هشتگانه گزارش میکنند.
ضیا یادآوری کرد: دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی متعهد هستند شکایت شهروندان را در مدت سه ساعت اداری بررسی و نتیجه را به فرد گزارشدهنده ابلاغ کنند.
وی با اشاره به اینکه هدف از راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸، برداشتن گامهای عملی برای افزایش سرمایه اجتماعی است، ادامه داد: بایستی با نظارت مستمر بازرسان کوشش شود؛ در ماههای آتی میزان پاسخگویی و رضایتمندی شهروندان افزایش یابد و بازرسیهای مسئله محور و پیگیریهای دقیق، مدیران را برای خدمترسانی بهتر ترغیب کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ایلام هم در این نشست، گفت: از ابتدای راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸ تعداد ۲۶۴ مورد شکایت مردمی از دستگاههای اجرایی ثبت شده بود که افزون بر ۸۸ درصد این شکایتها پیگیری و منجر به رضایت مردم شده است.
روحالله نورمحمدی افزود: از مجموع گزارشهای ثبت شده؛ ۱۵ مورد دیگر در حال پیگیری است و مدیران دستگاههای اجرایی که تاکنون موفق به پاسخگویی و رفع مشکلات مردم در این سامانه نشدهاند باید با حضور در سازمان، دلایل رسیدگی نکردن به مطالبات مردم را به صورت مستند ارائه دهند.
وی تشریح کرد: سامانه فواد ۱۲۸ یک ابزار نظارتی و میدانی برای حل فوری مسائل و اصلاح نظام اداری است و بیاعتنایی به خواستههای مردم زیبنده کارمندان و مدیران نیست.
نورمحمدی تصریح کرد: اهمیت این سامانه بر مبانی قانونی استوار است و ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه هفتم و بخشنامههای هیئت وزیران، نشانگر اهمیت این نظاممندی است.
وی ادامه داد: هدف ما در سامانه فواد ۱۲۸، رسیدگی به مشکلهای مردم به کمتر از سه ساعت رسیده و این امر نیازمند تفویض اختیار به زیردستان است تا در صورت مرخصی یا مأموریت مدیر، جانشین وی قدرت تصمیمگیری داشته باشد.
نورمحمدی اظهار کرد: بازرسان نباید تنها ناظر یا گزارشدهنده تخلف و نارضایتی باشند؛ بلکه بازرس باید همانند چشمی بینا؛ تسهیلگر و پیگیر مسائل مختلف باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام توضیح داد: شناسایی گلوگاههای فساد و فرایندهای زمانبر؛ از مهمترین وظایف ناظران است و ما باید در کوتاه کردن فرایندها، کوشش کنیم تا مواردی که منجر به اتلاف وقت مردم میشوند؛ بازنگری و اصلاح شوند.
وی افزود: شناسایی و مستندسازی مسائل تکرارشونده در دستگاههای اجرایی برای اصلاح نظام اداری در اولویت است و گاهی حذف برخی مراحل یا اصلاح بخشنامههای داخلی یک سازمان میتواند فرایندها را الکترونیکی کرده و هزینه و وقت مردم را کاهش دهد.
نورمحمدی تصریح کرد: باید از بازرسی پس از وقوع؛ به سمت نظارت مسئله محور و پیشگیرانه حرکت کنیم و بازرسی که منجر به کاهش نارضایتی یا افزایش رضایتمندی مردم نشود، کارآمد نیست.
وی ادامه داد: سامانه فواد ۱۲۸ باید از یک سازوکار ثبت مشکل به یک نظام حل مسئله اداری تبدیل شود و بازرسان با رعایت اصل بیطرفی، سرعت، دقت و پرهیز از تعارض منافع؛ ما را در تحقق اهداف عالی دولت چهاردهم یاری کنند.
در پایان این نشست احکام بازرسان و نمایندگان سامانه فواد در دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
سامانه «فواد» (فوریتهای اداری) با کد دستوری ۱۲۸، یک کانال مستقیم برای ثبت فوری گزارشها و شکایتهای مردمی است؛ تا مشکلات مربوط به تأخیرها، ناهماهنگیها و رفتار نامناسب در ارائه خدمات دستگاههای اجرایی به سرعت پیگیری شود.
پس از ثبت شکایات؛ گزارشها به دفتر بازرسی یا واحد مسئول در دستگاه مربوطه ارسال میشود و مدیران استانی نیز از روند پیگیری مطلع میشوند.
افزون بر ۳۲ هزار کارمند در نظام اداری استان ایلام اشتغال دارند.