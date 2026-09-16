نسخه زاکربرگ برای عبور از جنجال ایمنی هوش مصنوعی

مدیرعامل متا، در حالی که بحث‌های داغی پیرامون لزوم کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی در جریان است، رویکردی متفاوت را مطرح کرد و مدعی شد که رقابت بازار و مسئولیت‌های حقوقی، انگیزه‌ای کافی برای توسعه ایمن مدل‌ها توسط شرکت‌هاست.