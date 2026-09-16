نسخه زاکربرگ برای عبور از جنجال ایمنی هوش مصنوعی
مدیرعامل متا، در حالی که بحثهای داغی پیرامون لزوم کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی در جریان است، رویکردی متفاوت را مطرح کرد و مدعی شد که رقابت بازار و مسئولیتهای حقوقی، انگیزهای کافی برای توسعه ایمن مدلها توسط شرکتهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، مارک زاکربرگ معتقد است که نیاز به جلب اعتماد کاربران و همراستایی مدلها با خواستههای آنها، بهسرعت به یکی از عوامل تعیینکننده در موفقیت محصولات هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد. از این رو، شرکتها بهطور خودکار برای ارتقای سطح ایمنی مدلهای خود تلاش میکنند.
این موضع در حالی اتخاذ شده است که چهرههایی، چون داریو آمودی (مدیرعامل آنتروپیک)، سم آلتمن و ایلان ماسک کاهش سرعت توسعه قابلیتهای هوش مصنوعی را برای کنترل بیشتر ریسکها خواستار شدهاند.
زاکربرگ با اشاره به تجربه شرکت متا در عرضه عامل هوش مصنوعی «میوز» (Muse) که به دلیل تقویت امنیت به تعویق افتاد، تأکید کرد که متا منتظر توافقات جمعی سایر شرکتها نمیماند و بر اساس استانداردهای خود پیش میرود. وی همچنین استفاده از ارزیابهای مستقل برای بررسی مدلها را یکی از روشهای مناسب در این صنعت دانست.