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معاونین قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی ۱۲۰ مراجعه کننده به دادگستری استان رسیدگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاونین قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیش از ۱۲۰ نفر از مراجعین به دادگستری استان دیدار کردند.
در این دیدار که با هماهنگی دفتر ارتباطات مردمی دادگستری استان صورت گرفت، معاونین قضایی وی با بیش از ۱۲۰ نفر به صورت چهره به چهره دیدار و ضمن بررسی درخواستهای آنان در مورد هر یک دستورات لازم را صادر نمودند.
گفتنی است ارتباط نزدیک و بدون واسطه مسئولان قضایی با مردم یکی از سیاستهای مجموعه مدیریت دادگستری استان میباشد که به غیر از ملاقات مردمی که در سه شنبه هر هفته با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی در مرکز استان برگزار میگردد، بلکه در مناسبتهای ملی و مذهبی و سفر به حوزههای قضایی برای اطلاع از مشکلات و تدبیر برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات قضایی به مردم در دستور کار قرار دارد.