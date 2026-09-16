فرمانده انتظامی رضوانشهر از دستگیری مردی ۲۸ ساله به جرم شرارت و اخلال در نظم عمومی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سید محمد میرباقیان گفت: در پی اقدامات مجرمانه مردی ۲۸ ساله از جمله اخلال در نظم عمومی با سلاح سرد، ایجاد ناامنی و تخریب اموال عمومی شهرداری، مأموران پلیس امنیت عمومی با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند متهم را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی و با قرار وثیقه مناسب، روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی رضوانشهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست هرگونه اقدام مجرمانه و هنجارشکنانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.