وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تولید ستون فقرات اقتصاد کشور است، گفت: صنعت و تولید برای عبور از شرایط موجود به یک عزم و اراده ملی نیاز دارد که حمایت از این بخش باید به یک اولویت مشترک در همه ارکان کشور تبدیل شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ سید محمد اتابک در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از فاز توسعه‌ای شرکت دانش بنیان داروسازی نصر فریمان افزود: راه‌اندازی و توسعه این واحد نتیجه بهره گیری از روش‌های نوین، فناوری‌های روز دنیا، تلاش و سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی و صنعتی است.

وی با اشاره به نقش تولیدکنندگان در این شرایط اقتصادی افزود: فعالان عرصه تولید در شرایط کنونی، نقش مهمی در پایداری اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

اتابک با تاکید بر اینکه حمایت از تولید نباید صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محدود شود، تصریح کرد: تولید یک موضوع ملی است و همه دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که در کشور تصمیم‌گیری می‌کنند باید آثار تصمیم‌های خود را بر بخش تولید مورد توجه قرار دهند.

وی اضافه کرد: همه تصمیم‌های اقتصادی و اجرایی باید با سنجش آثار آن بر تولید اتخاذ شود، چرا که تضعیف تولید به معنای آسیب به اقتصاد ملی و کاهش ظرفیت اشتغال و درآمد کشور است.

وزیر صمت با اشاره به نقش تعیین‌کننده تولید در شرایط کنونی کشور بیان کرد: امروز بخش مهمی از فشار‌های واردشده به ایران در حوزه اقتصاد متمرکز شده است و در چنین شرایطی، حفظ جریان تولید و تامین نیاز‌های جامعه اهمیت دوچندان دارد که تولیدکنندگان با تداوم فعالیت واحد‌های خود، تامین کالا و حفظ اشتغال، نقش مهمی در پایداری اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواست در بررسی طرح‌ها و قوانین، آثار تصمیمات بر بخش تولید را مورد توجه قرار دهند و گفت: لازم است پیش از تصویب هر تصمیم، تبعات آن برای تولید و سرمایه‌گذاری به‌صورت دقیق بررسی شود.

وزیر صمت، بر پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده از سوی واحد‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از سوی معاونت‌های تخصصی وزارتخانه تاکید کرد.