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رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه برای رسیدن به نتیجه مطلوب در سامانه فؤاد باید عقبماندگی دستگاهها جبران شود، گفت: شرط لازم برای افزایش رضایتمندی در این سامانه، توزیع عادلانه منابع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در مراسم بازدید رئیس مرکز نظارت و بازرسی سازمان اداری و استخدامی از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران، گفت: آنچه امروز مورد بازدید قرار گرفت، بخش کوچکی از خدمات گسترده پزشکی قانونی است که در سراسر کشور ارائه میشود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه یک پزشک قانونی چند برابر پزشک شاغل در دستگاههای مشابه خدمت ارائه میکند، گفت: با توجه به حجم گسترده کار و کمبود نیروی انسانی، پزشکان و کارشناسان ما بیش از حد توان خود مشغول خدمت هستند و نمیتوان برای ارزیابی همه دستگاهها نسخه واحدی تعریف کرد.
مسجدی با انتقاد از پرداختی و احکام بازنشستگی پزشکان این سازمان افزود: پزشک متخصص این سازمان با عالیترین مدارج علمی، از حداقل دریافتی ۲۷ میلیون تومان برخوردار است که پس از بازنشستگی نیز کاهش قابل توجهی پیدا میکند.
وی با اشاره به اختصاص ۵۳۸ مجوز استخدامی به این سازمان در سال جاری، گفت: در آزمون برگزارشده، نیمی از این پستها بهویژه در مشاغل تخصصی و فنی بدون شرکتکننده باقی ماند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به کمبود فضای فیزیکی افزود: تعداد زیادی از مراکز پزشکی قانونی توسط پزشکان معاضدتی اداره میشوند و بیش از ۱۵۰ مرکز استیجاری، امانی یا در مطبهای شخصی خدمات ارائه میدهند، در حالی که این سازمان در ارزیابیها همسان با دیگر ارگانها در نظر گرفته میشود.
مسجدی با تأکید بر اقدامات پزشکی قانونی در دو جنگ تحمیلی اخیر گفت: پزشکی قانونی در بحرانها با همه توان و شبانهروزی به مردم خدمت کرد و به گفته رئیس قوه قضائیه، عملکرد آن موجب تزریق آرامش به جامعه و خانوادههای شهدا شد.
پزشکی قانونی، بازوی علمی دستگاه قضایی
در ادامه این جلسه، مهدی فروزش، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان، با اشاره به اینکه سالانه یکسوم پروندههای قضایی برای اظهارنظر کارشناسی به این سازمان ارجاع میشود، گفت: ۹۹ درصد این نظرات مستقیماً مبنای صدور رأی محاکم قرار میگیرد.
وی با اشاره به بررسی سالانه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی افزود: با وجود مشکلات مزمن، بررسی بازخوردها نشاندهنده کمترین میزان شکایت و نارضایتی از این سازمان است.
سختی کار در پزشکی قانونی بینظیر است
محمد داودی، رئیس مرکز نظارت و بازرسی سازمان اداری و استخدامی، نیز پس از بازدید از این مرکز گفت: آنچه امروز مشاهده کردم نشان داد در دنیا سختی کاری بالاتر از کار در پزشکی قانونی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه این بازدید نقطه عطفی در سابقه مدیریتی او خواهد بود، افزود: در حد توان برای بررسی و رسیدگی به مشکلات این سازمان که در سختترین شرایط به مردم خدمت میکند، تلاش خواهم کرد.
بر اساس گزارش ارائهشده در این جلسه، آمار حلشدگی موضوعات در پزشکی قانونی از سوی شهروندان در سامانه فؤاد، ۷۵ درصد اعلام شده است. همچنین تأکید شد با توجه به ماهیت تخصصی خدمات این سازمان، توافقنامه سطح خدمات (SAL) خاص پزشکی قانونی ارائه شود تا عملکرد آن در ارزیابیها مطابق سازمانهای دیگر بررسی نشود.