هزار و ۳۰۰ بسته نوشت افزار به همت شرکت فولاد غدیر نی ریز به دانش آموزان کم برخوردار اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه سال تحصیلی جدید و در قالب پویش مهر غدیر، هزار و ۳۰۰ بسته نوشت افزار به همت شرکت فولاد غدیر نی ریز بین دانش آموزان جامعه هدف توزیع شد.

بسته‌های نوشت افزار به نمایندگان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان نی‌ریز تحویل داده شد تا بین دانش‌آموزان زیرپوشش این ۲ نهاد توزیع شود.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.