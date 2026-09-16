معرفی داوران هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
جمعه ۲۷ شهریور
سنگین ماشین ایستا البرز - خاتون بم
زهرا غیاثوند – حدیثه مهدوی – سبا عیوضی – سلاله جوادی
ناظر: منصوره مشرفی پور
پرسپولیس تهران-آوا تهران
وجیهه رافتی جوان بخت – ژاله طوفان پور – ژیلا محرمی – غزاله عاطفی
ناظر: الهه کاظمی
سپاهان اصفهان – ملوان بندرانزلی
مائده جعفری – فاطمه صالح آبادی – الهام آذرگشسب – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: زهرا فروزنده
گل گهر سیرجان – وارش نوشهر
زهرا رئیسی – صفیه خلیلی – ثمین عموهادی-سمانه استانستی
ناظر: سلطنت نوروزی
استقلال تهران-پالایش گاز ایلام
الهه سینکایی – بهاره سیفی نهاوندی -ساجده مهدیان – فاطمه بهرامی
ناظر: فاطمه نوذری