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سرپرست مرکز اورژانس پیشبیمارستانی شهرکرد از عملیات امداد اورژانس هوایی برای نجات جان عشایر ۵۵ ساله در بازفت استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نرگس عسگری گفت: با توجه به شرایط مصدوم و سخت گذر بودن منطقه، عملیات انتقال هوایی وی در دستور کار اورژانس قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبتهای پیشبیمارستانی، مصدوم با بالگرد اورژانس هوایی ١١۵ به شهرکرد منتقل شد تا ادامه روند درمان و اقدامات تخصصی مورد نیاز در مرکز درمانی مجهز انجام شود.