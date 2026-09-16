به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نرگس عسگری گفت: با توجه به شرایط مصدوم و سخت گذر بودن منطقه، عملیات انتقال هوایی وی در دستور کار اورژانس قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، مصدوم با بالگرد اورژانس هوایی ١١۵ به شهرکرد منتقل شد تا ادامه روند درمان و اقدامات تخصصی مورد نیاز در مرکز درمانی مجهز انجام شود.