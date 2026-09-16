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تیم بدمینتون بانوان استان فارس در نخستین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و جوانان، عنوان قهرمانی کشور را در بخشهای دوبل و تیمی کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم بدمینتون بانوان استان فارس در نخستین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و جوانان، عنوان قهرمانی کشور را در بخشهای دوبل و تیمی کسب کرد.
نخستین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در بخش بانوان، در چهار رشته آمادگی جسمانی (چالشهای مهارتی)، دارت، داژبال و بدمینتون، از روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه به مدت سه روز به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.
از استان فارس ۲۲ نفر از همکاران اداره کل ورزش و جوانان در این المپیاد شرکت کردند.
در مسابقات دارت، نمایندگان فارس با راهیابی به مرحله نهایی حذف، با امتیاز بالا به کار خود پایان دادند. تیم داژبال فارس نیز در مرحله یکهشتم حذف شد.
در مسابقات بدمینتون، رقابتهای دوبل آزاد با حضور ۱۸ تیم دو نفره در جدول تک حذفی برگزار شد و تیم استان فارس با ترکیب سارا دهقانی، محبوبه عباسی با اقتدار و در رقابتی نفسگیر بر سکوی قهرمانی ایستاد.
در بخش تیمی نیز، سارا دهقانی و محبوبه عباسی، شبنم امکان و سمیه صدرایی عنوان قهرمانی را به دست آوردند.
در ردهبندی نهایی این مسابقات بدمینتون استان فارس عنوان قهرمانی را کسب کرد، قزوین نایبقهرمان شد و آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت.