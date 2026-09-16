بر اساس ابلاغیه شرکت توانیر و وزارت نیرو، از ابتدای مهرماه امسال، بهای برق مصرفی مصارف غیرمجاز و مغایر با مقررات، پس از شناسایی و تشخیص، با نرخ آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان اعلام کرد: در راستای صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه برق، از این پس بهای برق برای تمامی مصارف غیرمجاز، با نرخ آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد.



مطابق با ضوابط و ابلاغیه‌های جدید، هرگونه استفاده غیرقانونی و مغایر با انشعاب واگذار شده، مشمول جریمه‌های سنگین تعرفه آزاد خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، موارد زیر مشمول محاسبه بهای برق با تعرفه آزاد خواهد شد

استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر).

تغییر در مسیر انشعاب (استفاده مستقیم قبل از لوازم اندازه‌گیری).

بازفروش غیرقانونی برق بدون مجوز‌های قانونی وزارت نیرو.

دستکاری کنتور و تجهیزات اندازه‌گیری.

استفاده از انشعاب‌های خاص (مانند مراکز فرهنگی و آموزشی) برای مصارف غیرمرتبط.

نحوه محاسبه خسارت:

در صورت تشخیص مصرف غیرمجاز، هزینه برق مصرف‌شده در دوره صورتحساب، به جای تعرفه معمول، بر اساس متوسط نرخ تابلوی برق آزاد بورس انرژی در همان ماه محاسبه و دریافت خواهد شد.

این اصلاحیه با هدف جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شبکه برق، رعایت حقوق مشترکان و ایجاد شفافیت در محاسبه هزینه برق ابلاغ شده است.

این شرکت همچنین از شهروندان خواست ضمن رعایت مقررات، از هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق خودداری کنند.