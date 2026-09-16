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راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهر از صبح شنبه، آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس برنامه اعلامی راهآهن، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای مسیرهای رفت تا ۳۰ مهر و مسیرهای برگشت تا یکم آبان در همه محورها از صبح روز شنبه ۲۸ شهریور آغاز خواهد شد. طبق این اطلاعیه، فرآیند فروش اینترنتی بلیت از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه از طریق سکوهای مجاز فروش آنلاین در دسترس متقاضیان قرار میگیرد.
همچنین، پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز در مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد. بر اساس اعلام راهآهن، پس از انجام عملیات پشتیبانگیری سامانه از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه به بعد، فروش بلیت بهصورت همزمان (حضوری و اینترنتی) ادامه خواهد یافت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات سفر، میتوانند بهصورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.