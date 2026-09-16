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نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا با هدف تأمین بخشی از نیاز خانوادهها برای آغاز سال تحصیلی، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان در مهرشهر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا با هدف تأمین بخشی از نیاز خانوادهها برای آغاز سال تحصیلی، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان در مهرشهر آغاز به کار کرد.
فرماندار شهرستان کرج در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: یکی از دغدغههای خانوادهها در آستانه مهر، تأمین لوازمالتحریر و دیگر ملزومات دانشآموزان است و تلاش شده کالاهای باکیفیت و استاندارد با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
مهرور افزود: این نمایشگاه سومین نمایشگاه پاییزهای است که در شهرستان کرج افتتاح شده و در دیگر شهرهای شهرستان نیز برای عرضه مستقیم کالا برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به همکاری اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و فعالان حوزه تولید و اقتصاد در برگزاری این نمایشگاه، بیان کرد: هدف این است که کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسبتر و در حد کف بازار عرضه شود.
فرماندار کرج همچنین از آمادگی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد صنفی در سطح شهرستان برای عرضه لوازمالتحریر و پوشاک دانشآموزی با تخفیف خبر داد و گفت: این واحدها نیز همزمان با برگزاری نمایشگاه، کالاهای مورد نیاز خانوادهها را با تخفیف عرضه میکنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در استان گفت: امسال با همکاری اعضای کارگروه تنظیم بازار استان، برگزاری ۱۰ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در نقاط مختلف البرز در دستور کار قرار گرفته است.
انصاری هدف از برگزاری این نمایشگاهها را رساندن کالا با قیمت پایینتر به دست مردم عنوان کرد و افزود:در نمایشگاههای پاییزه، کالاهای مورد نیاز دانشآموزان از جمله کیف، کفش و لوازمالتحریر در اولویت عرضه قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه کالاهای عرضهشده از تولیدکنندگان استان البرز و دیگر مراکز تولیدی کشور تأمین شدهاند، گفت: در حال حاضر از نظر تأمین لوازمالتحریر مشکلی وجود ندارد و موجودی مناسبی در انبارهای تولیدکنندگان، بنکداران و مراکز عرضه عمده وجود دارد.
رئیس سازمان صمت استان افزود: در این نمایشگاهها، کالاها در بخشهای مختلف با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی عرضه میشوند.
آقامحمدی مدیر نمایشگاه بینالمللی استان نیز تصریح کرد: این نمایشگاه با حدود ۸۰ غرفه از تاریخ آغاز به کار تا ۳۰ شهریورماه دایر است و شهروندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ از آن بازدید کنند.