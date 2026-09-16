به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه با قیمتی که کارشناسان بر مبنای تورم مقرر کردند از حداقل ۲۰۰ هزار تومان زرشک با شاخه از کشاورز خریداری شود افزود: در صورتیکه دلالان بخواهند که با رانت کاهش قیمت را به ضرر کشاورز رقم بزنند،صندوق توسعه و حمایت از بخش کشاورزی ورود جدی خواهد کرد.

اسحاقی همچنین به مرز یزدان به عنوان دومین مرز خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: مسئولان استان برای ارتقای ظرفیت های این مرز برنامه ریزی داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: خراسان جنوبی در سال گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی موفقیت‌های قابل توجهی در کشور به دست آورده که این توفیقات، حاصل تعامل، همدلی و همراهی مجموعه دولت، نمایندگان مردم در مجلس و بخش خصوصی است.

هاشمی افزود: اتاق بازرگانی استان به عنوان یکی از شورا‌های موفق کشور شناخته شده و اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز در زمره اتاق‌های موفق کشور قرار گرفته است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی استان است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی بدون حضور جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: امروز باید از ظرفیت فعالان اقتصادی استان بیش از گذشته استفاده کنیم و دولت نیز وظیفه دارد موانع موجود بر سر راه تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و فعالیت اقتصادی را شناسایی و برای رفع آنها در سطح استانی و ملی پیگیری کند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت مرزی خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه صادرات به کشور افغانستان، مرز‌های رسمی یزدان و ماهیرود ظرفیت مهمی برای استان محسوب می‌شوند و با پیگیری‌های انجام‌شده برای فعال شدن مرز میل ۷۳، ظرفیت صادراتی استان افزایش خواهد یافت.

هاشمی نماینده مردم شهرستانهای بیرجند،درمیان وخوسف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به دستور وزیر نفت نباید شهرستانهای بیرجند،قاینات،طبس،فردوس،بشرویه و سرایان دارای محدودیت های سوختی باشند و تنها در شهرستانهای مرزی این موضوع رعایت شود.

همچنین در این جلسه خامه زر دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اهدای لوحی از اقدامات و همراهی های هاشمی استاندار خراسان جنوبی قدردانی کرد.