پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی تنگستان از کشف ۴۰ تُن برنج احتکار شده در بازرسی از یک انبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،، سرهنگ عظیم نیکوکار گفت: در راستای مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و ضروری خانوار، مأموران انتظامی موفق به شناسایی یک انبار احتکار برنج در این شهرستان شدند.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای لازم و ضمن هماهنگی قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۴۰ تُن برنج که به صورت غیرقانونی نگهداری میشد را کشف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان با بیان اینکه ارزش کالای کشف شده توسط کارشناسان ۸ میلیارد تومان برآورد شده است؛ گفت: در این رابطه یک متخلف شناسایی که با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.