عبدی: خوشحالی برد مقابل امارات فقط تا امشب است
سرمربی تیم فوتبال امید ایران پس از پیروزی مقابل امارات، گفت: خوشحالم از این مسابقه سخت عبور کردیم، فقط تا پایان امشب برای این برد خوشحالی میکنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال امید ایران پس از پیروزی ۳ به یک کشورمان مقابل امارات در نخستین بازی از گروه B بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، اظهار داشت: ابتدا باید به بازیکنانم خسته نباشید بگویم و بار دیگر از میزبانی ژاپن تشکر کنم. فکر میکنم احترام در اینجا اهمیت بسیار زیادی دارد و بیش از هر چیز دیگری آن را احساس میکنیم. این احترام در رفتار مردم و نحوه برخورد آنها با تیمها و ورزشکاران کاملاً قابل مشاهده است و برای ما نیز تجربه ارزشمندی محسوب میشود.
وی درباره شرایط تیمش در دیدار نخست مقابل امارات، گفت: خوشحالم از این مسابقه سخت عبور کردیم و توانستیم تیم قوی و خوب امارات را که خیلی خوب بازی میکرد، شکست دهیم. حالا باید به بازی بعدی فکر کنیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. شرایط برای ما ساده نبود و بازیکنان نیز به تدریج به جمع تیم اضافه شده و میشوند. فقط تا پایان امشب برای این برد خوشحالی میکنیم.
عبدی ادامه داد: با توجه به شرایطی که داشتیم، مهم بود که بتوانیم تیم را در وضعیت مناسبی وارد مسابقه کنیم و از نظر سازمان تیمی و تاکتیکی شرایط خوبی داشته باشیم. امیدوارم در ادامه نیز با اضافه شدن بازیکنان، شرایط بهتر شود و بتوانیم تیم کاملتری در اختیار داشته باشیم.
سرمربی تیم فوتبال امید درباره عملکرد تیمش در مسابقه، گفت: فکر میکنم سیستم و سازمان تیمی ما در ابتدا بسیار خوب بود. تلاش کردیم ساختار تیم را حفظ کرده و بعد از آن نیز توانستیم شرایط مسابقه را بهتر مدیریت کنیم. برای ما مهم بود که در چنین شرایطی بتوانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم و امیدوارم در بازیهای آینده نیز بتوانیم همین روند را ادامه دهیم.
وی افزود: حدود چهار سال است که با این بازیکنان کار میکنیم. این یک فرآیند طولانی بوده که در آن تلاش کردهایم بازیکنان را رشد داده و مرحله به مرحله برای آینده فوتبالشان آماده کنیم.
عبدی گفت: ما همراه همین بازیکنان در رقابتهای مختلف حضور داشتیم و مسیر طولانیای را گذراندیم. در جام جهانی زیر ۱۷ سال نیز با همین نسل حضور داشتیم و در نخستین مسابقه مقابل برزیل توانستیم به پیروزی ۳ بر ۲ برسیم. آن مسابقه برای ما اتفاق مهمی بود؛ چرا که تیمی که دو گل از برزیل عقب افتاده بود، توانست شرایط بازی را تغییر دهد و به پیروزی برسد.
سرمربی تیم ملی امید خاطرنشان کرد: بعد از آن نیز این مسیر ادامه پیدا کرد و با همین بازیکنان در مسابقات زیر ۲۰ سال آسیا و رقابتهای جام جهانی این رده سنی حضور داشتیم؛ بنابراین رابطهای که امروز میان من و این بازیکنان وجود دارد، نتیجه یک دوره کوتاه یا چند اردوی اخیر نیست، بلکه حاصل چند سال کار، تمرین، مسابقه و تجربه مشترک است.
وی درباره شرایط فعلی این نسل از بازیکنان، گفت: ما همچنان در حال توسعه و پیشرفت آنها هستیم و امروز بازیکنان خوبی در اختیار داریم. بسیاری از این بازیکنان سالهاست در تیمهای ملی مختلف کنار یکدیگر بازی کردهاند و همین موضوع باعث شده شناخت خوبی از یکدیگر داشته باشند.
عبدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رابطه دوستانه و متفاوت خود با بازیکنان نیز گفت: رابطه من با آنها ابتدا شبیه رابطه یک مربی و بازیکن است؛ اما فکر میکنم در طول این سالها این رابطه فراتر از این موضوع رفته است. برای من، رابطهای که با آنها دارم تا حد زیادی شبیه رابطه پدر و فرزندان است و مثل بچههایم هستند.
سرمربی تیم ملی امید ایران تأکید کرد: همه چیز میان ما بر پایه احترام متقابل شکل گرفته است. من به آنها احترام میگذارم و آنها نیز به من احترام میگذارند. فکر میکنم این احترام یکی از مهمترین عواملی است که باعث شده بتوانیم در طول این سالها کنار یکدیگر کار کنیم و یک مسیر مشترک را ادامه دهیم.
وی افزود: هر کاری که برای این بازیکنان انجام میدهم، فقط برای امروز و یک مسابقه یا یک تورنمنت نیست. نگاه من به آینده آنهاست. هدف این است که بازیکنان بتوانند در فوتبال پیشرفت کنند، آینده بهتری داشته باشند و در نهایت برای فوتبال ایران نیز بازیکنان مؤثری باشند.
عبدی در ادامه گفت: برای من آینده این بازیکنان اهمیت زیادی دارد. اینکه بتوانند خودشان را در فوتبال توسعه دهند، مسیر حرفهای خوبی داشته باشند و در کنار آن، زندگی بهتری برای خودشان و خانوادههایشان بسازند، موضوعی است که همیشه به آن فکر میکنم.
وی با اشاره به مسیر طیشده با این بازیکنان اظهار کرد: وقتی چهار سال با یک نسل کار میکنید طبیعی است که رابطه میان شما فقط به زمین فوتبال محدود نماند. شما با آنها لحظات خوب و سخت زیادی را تجربه میکنید؛ پیروزیها، شکستها، اردوها، مسابقات بینالمللی و حتی اتفاقات تلخ. همه اینها باعث میشود یک ارتباط عمیقتر شکل بگیرد.
سرمربی تیم ملی امید ایران اضافه کرد: شاید به همین دلیل است که امروز احساس میکنم نسبت به این بازیکنان مسئولیت بیشتری دارم. آنها فقط بازیکنانی نیستند که برای یک مسابقه در اختیار من قرار گرفته باشند. ما سالهاست در کنار هم هستیم و من میخواهم به آنها کمک کنم تا بهترین مسیر ممکن را برای آینده خودشان طی کنند.
عبدی گفت: تمام تلاش من برای آینده ایران و آینده این بازیکنان است. امیدوارم بتوانیم بازیکنان را به سطح بالاتری برسانیم و آنها بتوانند در آینده برای فوتبال ایران و خانوادههایشان افتخارآفرینی کنند. مهمترین مسئله برای من این است که این نسل را به بهترین شکل ممکن رشد دهیم و مسیر پیشرفت آنها را ادامه دهیم.
وی درباره اینکه آیا نگاهش به موفقیت در این بازیهاست یا المپیک ۲۰۲۸ تأکید کرد: ما مسیر را طی میکنیم و میخواهیم در هر مسابقه و تورنمنت موفق شویم. باید ادامه دهیم و بهترین روند را برای کسب موفقیت در هر مسابقه طی کنیم.
سرمربی تیم ملی امید درباره گروه B که باید حالا مقابل چین و سپس کره شمالی آماده شود؛ خاطرنشان کرد: فکر میکنم در سختترین گروه هستیم. رقیبان سرسخت و توانمندی داریم و از فردا برای بازی مقابل آنها آماده میشویم.