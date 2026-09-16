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فعالیت یک واحد دانهبندی شن و ماسه سنگشکن در آمل بهدلیل دفع غیراصولی پساب متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل، گفت: در جریان بازدید و پایش زیستمحیطی واحدهای معدنی این شهرستان آمل، از پساب و خروجی واحدها نمونهبرداری شد تا میزان انطباق عملکرد آنها با استانداردها و الزامات محیط زیستی مورد بررسی قرار بگیرد
عباس بابایی، افزود: در جریان این پایش، فعالیت یک واحد دانهبندی شن و ماسه بهدلیل دفع غیراصولی پساب متوقف شد.
او ادامه داد: پایش و نظارت بر فعالیت واحدهای معدنی و دانهبندی شن و ماسه بهصورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی، اقدامات قانونی لازم بدون اغماض انجام خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل گفت: مدیریت اصولی پساب و کنترل آلایندههای هوا از الزامات فعالیت واحدهای معدنی و سنگشکنهاست و واحدهای فعال موظفاند فعالیت خود را منطبق با ضوابط و استانداردهای محیط زیستی انجام دهند.
بابایی افزود: بیتوجهی به الزامات محیط زیستی و استمرار فعالیت آلاینده، حسب مورد میتواند منجر به توقف فعالیت و پیگیری قانونی و قضایی شود و پایش واحدهای فعال شهرستان با هدف پیشگیری و کنترل آلودگیها ادامه خواهد یافت.