مجتمع فولاد مبارکه از مصادیق بارز عمل به سیاست اقتصاد مقاومتی، باید الگوی فعالان اقتصادی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان در بازدید از مجتمع فولاد مبارکه گفت: این شرکت نماد کار جهادی و یکی ازمصادیق عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به همت قائد شهید امت ترسیم شده است.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با اشاره به شرایط سخت تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی دشمنان افزود:فولاد مبارکه بایدالگوی فعالان اقتصادی قرار گیرد؛ چراکه این مجموعه در شرایط سخت نیز با فعالیت اقتصادی درست واصولی خود، پاسخ محکمی به تهدیدات دشمنان و بدخواهان داده است.

وی با تأکید بر توانمندی ملی در عرصه‌های مختلف ادامه داد:دشمنان نظام بدانند همان‌طور که در عرصه‌های نظامی به قدرت بازدارندگی رسیده و پاسخ تهدیدات و ماجراجویی‌های آنان را در کمترین زمان می‌دهیم، در فعالیت‌های اقتصادی نیز با تکیه بر توانمندی داخلی فرماندهان و رزمندگان جبهه اقتصادی می‌توانیم از دل تهدید‌ها و تحریمها، فرصت ایجاد کنیم.

حجت الاسلام جعفری با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی درچارچوب ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: دستگاه قضایی موظف است از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری به ویژه در خصوص صنایع مهم مانند فولاد مبارکه به طور کامل حمایت کند، چرا که این ستاد با هدف امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است.