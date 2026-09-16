به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار تهران گفت: با پیگیری های مدیران و سایر دستگاه ها از ۷۳ مصوبه اجرایی حوزه های اقتصادی و عمرانی بیش از ۷۰ درصد آن عملیاتی و اجرایی شده است و باقی‌مانده آن در دست اجرا است.

دکتر معتمدیان افزود: در بعضی از طرح ها موانع و مشکلاتی وجود داشت که در این جلسه ویژه به آن پرداخته شد و تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص کردیم که آنها هم به سرانجام برسد.

استاندار تهران اضافه کرد: یکی از مطالبات بر حق مردم پیشوا بیمارستان و اولویت دولت چهاردهم هست که نسبت به نسبت به بازدید سال قبل ۴۰ درصد پیشرفت داشتیم که این اقدامات در شرایط جنگی بوده که قابل قبول است .