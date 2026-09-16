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امروز: -
شاخص کل بورس تهران با افزایش ۰.۴۷ درصدی و بیش از ۳۵ هزار و ۶۷۶ واحدی به ۷ میلیون و ۵۷۷ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن با کاهش ۰.۰۷ درصدی و بیش از ۱ هزار و ۳۲۲ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۶ هزار واحد ایستاد.
بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۲ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای محصولات شیمیایی و فلزات اساسی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۵۱ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان رسید.
امروز در مجموع ۴۹ درصد بازار معادل حدود ۴۲۲ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.