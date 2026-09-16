شاخص کل بورس تهران با افزایش ۰.۴۷ درصدی و بیش از ۳۵ هزار و ۶۷۶ واحدی به ۷ میلیون و ۵۷۷ هزار واحد رسید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۰.۰۷ درصدی و بیش از ۱ هزار و ۳۲۲ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۶ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۲ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های محصولات شیمیایی و فلزات اساسی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۵۱ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۴۹ درصد بازار معادل حدود ۴۲۲ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.