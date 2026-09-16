فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف کاغذ قاچاق به ارزش ۱ میلیارد تومان توسط ماموران ایست و بازرسی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ هادی پوررجب، گفت: مأموران ایست و بازرسی در حین کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه وانت نیسان در محور اصلی را برای بازرسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ پوررجب ادامه داد: در بازرسی دقیق ماموران از وانت نیسان توقیفی، تعداد چهارصدو ۹۰ هزار ورق کاغذ A۴, A۳ قاچاق کشف و در این راستا کارشناسان مربوطه ارزش کالای قاچاق را ۱۰ میلیارد ریال بیان کردند.

وی افزود: در همین راستا، یک نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار در پایان تاکید کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های فراجا است.