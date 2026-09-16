شهید حسین حقیری زاده از جانبازان هفتاد درصد هشت سال دفاع مقدس پس از تحمل ۴۳ سال رنج و سختی، دعوت حق را لبیک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: پیکر مطهر این شهید سرافراز وطن فردا پنج شنبه ساعت ۱۵، بر روی دستان مردم ولایتمدار از میدان امام تا گلزار شهدای شهر رودان تشییع می‌شود.

عطا ناوکی افزود: شهید حسین حقیری زاده در هفدهم شهریور سال ۱۳۶۲ در منطقه جنگی مریوان و در عملیات والفجر چهار بر اثر اصابت ترکش مجروح شد.

بیشتر بخوانید؛ معلم شهید راحله رنجبر؛ شجره طیبه میناب

وی گفت: پانزدهم آبان سال ۶۴ نیز شهید حسین حقیری زاده در منطقه فاو و در عملیات والفجر هشت بر اثر حمله شیمایی مصدوم شد.