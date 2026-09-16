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یک قلاده فوک خزری که در تور صیاد غیرمجاز جویبار گرفتار و دچار آسیبدیدگی شده بود، زندهگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: پس از اطلاع از گرفتارشدن یک قلاده فوک خزری در تور صیاد غیرمجاز، نیروهای حفاظت محیط زیست شهرستان جویبار در محل حضور یافته و با رعایت ملاحظات لازم، حیوان را زندهگیری و برای انجام اقدامات درمانی به پناهگاه حیاتوحش میانکاله منتقل کردند.
روحالله اسماعیلی افزود: این فوک در اثر گرفتارشدن در تور دچار آسیب شده و هماکنون در پناهگاه حیاتوحش میانکاله، تحت نظارت دکتر امیر صیاد شیرازی از مرکز امداد و نجات فوک خزری، مراحل درمان و مراقبت را طی میکند.
او ادامه داد: وضعیت جسمانی فوک در طول دوره درمان بهطور مستمر بررسی میشود و با توجه به روند بهبودی، درباره مراحل بعدی و امکان بازگرداندن آن به زیستگاه طبیعی تصمیمگیری خواهد شد.
اسماعیلی با اشاره به اهمیت حفاظت از فوک خزری بهعنوان یکی از گونههای شاخص حیاتوحش دریای خزر تأکید کرد: گرفتارشدن گونههای غیرهدف در ادوات صیادی، یکی از مخاطرات حیاتوحش دریایی است و این حادثه بار دیگر ضرورت مقابله با صید غیرمجاز و توجه به پیامدهای آن برای گونههای جانوری دریای خزر را نشان میدهد
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران از صیادان، جوامع محلی و شهروندان ساحلی خواست در صورت مشاهده فوک زخمی، گرفتار یا نیازمند امداد، از هرگونه اقدام خودسرانه برای جابهجایی یا درمان حیوان پرهیز کرده و موضوع را در سریعترین زمان ممکن به نزدیکترین واحد حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.