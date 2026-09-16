شهرداری تهران مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، عمرانی و ترافیکی را برای آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می کند، همچنین ۳۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای روز‌های ابتدایی مهر آماده شده و مترو نیز برای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران اعلام آمادگی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، گفت: ستاد استقبال از مهر شهرداری تهران با هدف هماهنگی دستگاه‌های شهری برای آغاز سال تحصیلی تشکیل شده و برنامه‌های این ستاد در سه بخش فرهنگی و اجتماعی، خدمات عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک دنبال می‌شود.

مهدی امیری،افزود: تهران حدود ۴۸۰۰ مدرسه دارد و در سال تحصیلی جدید یک میلیون و ۱۱۰ هزار دانش‌آموز در مدارس پایتخت تحصیل خواهند کرد که ۸۷ هزار نفر از آنها دانش‌آموزان پایه اول هستند.

وی گفت:بیش از ۳۰۰ مدرسه در شهر میزبان مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور مسئولان شهری خواهند بود و برنامه‌هایی از جمله جشن‌های دانش‌آموزی، کاروان شادی، سینما مدرسه و نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی اسلامی نیز پیش‌بینی شده است.

امیری با اشاره به برنامه‌های گرامیداشت شهدای دانش‌آموز گفت: در حدود ۶۰ مدرسه‌ای که دانش‌آموز شهید دارند، ابرپرچم جمهوری اسلامی ایران نصب می‌شود و یادمان شهدای دانش‌آموز با عنوان یاد جاودان نیز در مدارس ایجاد خواهد شد.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران همچنین از کنترل بار ترافیکی در هفته نخست مهر خبر داد و گفت: تا پایان سال تحصیلی گذشته، عملیات آسفالت در بیش از هزار مدرسه انجام شده و تلاش می‌شود نیاز‌های باقی‌مانده مدارس نیز برطرف شود.

وی افزود: ۳۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای آغاز مهر آماده شده و شرکت مترو نیز آمادگی اعزام قطار‌های فوق‌العاده را دارد.

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، نیز با اشاره به برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین روز گذشته وارد کشور شده و تلاش می‌شود با همکاری گمرک، بخشی از این اتوبوس‌ها تا هفته نخست مهر وارد چرخه خدمت‌رسانی در تهران شوند.

وی همچنین از خرید بخش قابل‌توجهی از اتوبوس‌های سه‌کابین و انجام عملیات بارگیری آنها خبر داد.

محمدخانی با اشاره به افزایش حدود ۲۰ درصدی مسافران مترو در ماه‌های گذشته، درباره اجرای طرح حمل‌ونقل عمومی رایگان برای دو ماه آینده گفت: پیشنهاد شهرداری این است که این طرح در قالب باشگاه شهروندی و با ارائه تخفیف‌های مختلف، به شکل هوشمند دنبال شود.

وی افزود: در شرایط فعلی سهم استفاده از حمل‌ونقل عمومی و خودروی شخصی در تهران ۳۵ به ۶۵ است و تقویت مشوق‌های استفاده از حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا کمک کند.

سخنگوی شهرداری تهران درباره موضوع انتقال بازار تهران نیز گفت: بازار بخشی از هویت تاریخی پایتخت است و ایده مطرح‌شده در این زمینه بر مبنای طرح جامع شهر تهران قرار دارد و موضوعاتی مانند ایمنی، بافت فرسوده و نقش اقتصادی بازار در آن مورد توجه است.

محمدخانی همچنین درباره برخی اظهارات مطرح‌شده در شورای شهر درباره آسیب‌دیدگی اتوبوس‌های وارداتی تأکید کرد: اتوبوس‌هایی که وارد گمرک شده‌اند سالم هستند.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام علیرضا شیری‌نژاد، رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، از مشارکت مساجد در حمایت از مدارس خبر داد و گفت: ۷۲۲ مسجد در ۳۵۲ محله تهران با همکاری حدود ۸۰۰ مدرسه، خدماتی را به ۳۰۰ هزار دانش‌آموز ارائه خواهند کرد.

وی افزود: ستاد شهید آرمان با هدف هماهنگی و جهت‌دهی جریان‌های مردمی برای کمک به مدارس در طول سال تحصیلی تشکیل شده و مساجد برای حمایت از مدارس نیازمند در آغاز سال تحصیلی اعلام آمادگی کرده‌اند.

شیری‌نژاد از برگزاری ۳۳ نوع اردوی فرهنگی و ۸۶ برنامه مذهبی، آموزشی و ملی در طول سال تحصیلی خبر داد و گفت ظرفیت مساجد برای اجرای برنامه‌هایی مانند گروه‌های سرود، پرچم‌گردانی و زیباسازی مدارس نیز در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران همچنین از برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی با حضور ۸۰ هزار دانش‌آموز در سال جاری خبر داد؛ این رقم سال گذشته ۶۵ هزار نفر بود.

شهرداری تهران همچنین اعلام کرده است برای سرویس مدارس استثنایی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و در بخش سرویس مدارس عادی نیز تاکنون حدود ۱۲۰ شرکت برای فعالیت ثبت شده‌اند که نزدیک به نیمی از آنها بررسی و تأیید شده‌اند.