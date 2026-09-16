تجلیل رئیس رسانه ملّی از مجری «شبکه دنا» برای فراخوان حماسه برنو به دستان
رئیس رسانه ملّی از مجری «شبکه دنا» برای فراخوان حماسه برنو به دستان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،در هشتمین نشست سراسری افق تحول رسانه که دیروز سه شنبه ۲۴ شهریور در مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما برگزار شد از زهرا رضوانی فر مجری شبکه دنا که در ماجرای ورود بالگردهای آمریکایی به آسمان استان، فراخوان زنده گیری خلبان ها را از قاب شبکه دنا اعلام کرد تجلیل شد.
دکتر پیمان جبلّی در این نشست گفت: از این همکاران به نمایندگی از همه همکارانی که در کوران حوادث در کف میدان، وفادارانه پرچم رسانه ملّی را بالا نگه داشتند تجلیل و قدردانی می شود.