رئیس رسانه ملّی از مجری «شبکه دنا» برای فراخوان حماسه برنو به دستان قدردانی کرد.

تجلیل رئیس رسانه ملّی از مجری «شبکه دنا» برای فراخوان حماسه برنو به دستان

تجلیل رئیس رسانه ملّی از مجری «شبکه دنا» برای فراخوان حماسه برنو به دستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌در هشتمین نشست سراسری افق تحول رسانه که دیروز سه شنبه ۲۴ شهریور در مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما برگزار شد از زهرا رضوانی فر مجری شبکه دنا که در ماجرای ورود بالگردهای آمریکایی به آسمان استان، فراخوان زنده گیری خلبان ها را از قاب شبکه دنا اعلام کرد تجلیل شد.