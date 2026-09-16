استاندار قم در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به ظرفیت‌های بالای محتوایی و زیرساختی این حوزه، بر ضرورت ادغام فناوری هوش مصنوعی در فرآیند تولید آثار سینمایی به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای بهنام جو، استاندار قم در نشست شورای فرهنگ عمومی استان، با بررسی وضعیت سینمایی استان، بر لزوم توجه ویژه به حوزه تولید فیلم‌های سینمایی به‌عنوان یکی از شاخص‌های فرهنگی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به برخورداری استان قم از ظرفیت‌های محتوایی گسترده، پیشنهاد کرد برای پیشبرد تولیدات سینمایی و همگام‌سازی با استاندارد‌های جهانی، از توانمندی‌های هوش مصنوعی در فرآیند‌های تولید بهره گرفته شود.

استاندار قم با بررسی وضعیت زیرساختی این صنعت در استان، بر ضرورت توسعه و رشد زیرساخت‌های تولید فیلم تأکید و خاطرنشان کرد که برای دستیابی به رشد کیفی و کمی در تولیدات سینمایی، ایجاد هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف الزامی است.

وی افزود: قم به‌عنوان یک استان فرهنگی، باید از توانمندی‌های جوانان خود در این مسیر بیشترین بهره را ببرد.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی استان، خاطرنشان کرد که محدودیت ظرفیت‌های تفریحی در قم، باعث شده است که جوانان و عموم مردم تمایل و استقبال ویژه‌ای از اکران فیلم‌های سینمایی داشته باشند.

بر اساس آمار‌های رسمی سازمان سینمایی کشور، استان قم با دارا بودن ۸ سینما، ۱۵ سالن نمایش و ۲۲۵۷ صندلی، بیش از ۵۷۵ هزار مخاطب ثبت شده دارد که این جایگاه، قم را در رتبه سوم کشور از نظر توسعه زیرساخت‌های سینمایی قرار می‌دهد.