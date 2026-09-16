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استاد شهریار به سبب تواناییهای شگرف خود در دو عرصه شعر فارسی و ترکی، جایگاهی ویژه در ادبیات فارسی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم پاسداشت روز شعر و ادب پارسی و بزرگداشت استاد شهریار به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با حضور و سخنرانی جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته کشور، چهارشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۵ در فضای مجازی برگزار شد.
محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این مراسم با گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی و استاد شهریار گفت: زبان هر ملتی بخشی جداییناپذیر از هویت و اصالت فرهنگی آن ملت است و زبان فارسی نیز به دلیل پیشینه تاریخی و میراث گرانسنگی که در دامان خود پرورانده، نقشی اساسی در انتقال اندیشه و فرهنگ ایرانی داشته است.
وی افزود: اگر زبان فارسی در میان نبود، بسیاری از بزرگان ادب و حکمت ایران همچون فردوسی، مولوی، حافظ، سعدی، عطار و خیام و آثار و اندیشههای آنان به این گستردگی و ماندگاری به نسلهای بعد منتقل نمیشد. حتی حکیمانی، چون ابنسینا و سهروردی، با وجود رواج زبان عربی در حوزه علمی زمان خود، آثار فراوانی به فارسی پدید آوردند و نشان دادند که این زبان توانایی بیان مفاهیم عقلانی، حکمی، معرفتی و علمی را نیز دارد.
شالویی با تأکید بر اینکه اهمیت زبان فارسی تنها به زیباییهای زبانی و ادبی آن محدود نمیشود، اظهار کرد: این زبان در کنار ظرافت و آهنگ دلنشین خود، حامل اندیشههای بلند انسانی، عرفانی و معرفتی است و آثار بزرگی، چون دیوان حافظ، مثنوی معنوی، گلستان و بوستان سعدی و آثار عطار نمونههای روشنی از این ظرفیت هستند.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ادامه داد: زبان فارسی با وجود همه تحولات و گسترش زبانهای دیگر، همچنان پویایی و جایگاه خود را حفظ کرده و نسلهای مختلف در ایران و دیگر نقاط جهان به آن میبالند. پاسداشت این زبان در حقیقت پاسداشت پیوند تاریخی و فرهنگی ایرانیان است.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد شهریار گفت: شهریار در روزگار معاصر به چنان جایگاهی در شعر و ادب دست یافت که توانست مفاهیم دینی، معنوی، عاشقانه، انسانی و اجتماعی را در آثار خود به زیبایی بیان کند. دوزبانه بودن و آفرینش آثار ارزشمند در شعر فارسی و ترکی نیز از ویژگیهای برجسته اوست.
شالویی در پایان تأکید کرد: شهریار همچنان یکی از نامداران شعر فارسی است و نام و یاد او میتواند چراغی برای آینده فرهنگی و ادبی کشور باشد.
در ادامه جمشید علیزاده استاد زبان و ادبیات فارسی با اشاره به جایگاه ویژه و منحصربهفرد «شهریار» در ادبیات ایران گفت: استاد شهریار از معدود شاعرانی است که در دو زبان فارسی و ترکی آذربایجانی، به آفرینش آثار برجسته و ماندگار دست یافته و از این حیث جایگاهی یگانه در تاریخ ادبیات ایران دارد.
وی افزود: در گذشته نیز شاعران بزرگی مانند ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، خاقانی، سعدی و حافظ به بیش از یک زبان شعر گفتهاند، اما معمولاً جایگاه و اهمیت آثار آنان در یکی از زبانها بر زبان دیگر برتری داشته است. شهریار از این جهت متفاوت است که در هر دو زبان، نقطه عطفی به شمار میآید و شاهکارهای متعددی آفریده است.
علیزاده با اشاره به نوآوری شهریار در شعر فارسی گفت: شهریار در غزل فارسی نیز راهی تازه گشود و نوعی غزل عاطفی و واقعگرا پدید آورد که با غزل شاعران پیش از او قابل مقایسه نیست. این غزلها به تجربههای شخصی شاعر و فوران عاطفی او متکی است.
وی ادامه داد: شهریار همچنین یکی از شاخصترین چهرههای جریان رمانتیک در شعر فارسی است و در منظومههایی مانند «دو مرغ بهشتی»، «راز و نیاز»، «هذیان دل»، «قهرمانان استالینگراد» و «افسانه شب» این جریان را به اوج رساند.
علیزاده در ادامه به جایگاه شهریار در شعر ترکی اشاره کرد و گفت: «حیدربابایه سلام» از مهمترین شاهکارهای شهریار در زبان ترکی آذربایجانی است که شهرتی گسترده یافته و به زبانهای دیگر نیز ترجمه شده است.
وی در پایان تأکید کرد: با در نظر گرفتن مجموعه این ویژگیها، میتوان شهریار را بزرگترین شاعر دوزبانه تاریخ ادبیات ایران دانست؛ شاعری که در هر دو زبان، نقطه عطفی ایجاد کرد و آثار متنوع و ماندگاری آفرید.
شهریار؛ شاعری مردمی، دینی و میهندوست
در ادامه علیاصغر شعردوست شاعر و زبان شناس، با اشاره به نامگذاری ۲۷ شهریورماه به عنوان روز شعر و ادب پارسی و بزرگداشت استاد شهریار گفت: این مناسبت فرصتی است تا از زبان فارسی و جایگاه شعر در فرهنگ ایرانی یاد کنیم و در این میان، شهریار به دلیل تواناییهای شگرف خود در دو عرصه شعر فارسی و ترکی، جایگاهی ویژه دارد.
وی افزود: پیش از این، برای بسیاری از حوزههای فرهنگی و هنری کشور مناسبتها و برنامههای مشخصی وجود داشت، اما شعر، با وجود جایگاه درخشان آن در فرهنگ ایرانی، روزی برای بزرگداشت نداشت. از این رو، پیشنهاد اختصاص روزی به شعر فارسی مطرح شد و در انتخاب این روز، با توجه به جایگاه شاعران بزرگ گذشته، انتخاب هر یک میتوانست محل پرسش باشد؛ بنابراین در میان شاعران معاصر، شهریار به دلیل ویژگیهای کمنظیرش انتخاب شد.
شعردوست با بیان اینکه شهریار از نظر محتوایی شاعری مردمی، دینی و اخلاقگراست، اظهار کرد: عشق به مردم، آموزههای دینی، حس میهندوستی و نوعدوستی از ویژگیهای برجسته شعر شهریار است و همین پیوند عمیق با زندگی و احساسات مردم، یکی از دلایل ماندگاری شعر اوست.
وی ادامه داد: شهریار شاعری بود که جهان را با شعر میدید و نگاه ژرف و گسترده او سبب شد آثارش در میان مردم نفوذی ماندگار پیدا کند. پیوند او با امور قدسی، بهویژه ارادت عمیقش به حضرت علی (ع)، نیز در ماندگاری و عمق آثارش نقش مهمی داشته است.
شعردوست همچنین به اشعار ترکی شهریار اشاره کرد و گفت: «حیدربابایه سلام» تنها بازتاب خاطرات کودکی این شاعر نیست، بلکه سرشار از فرهنگ عامه، عناصر فولکلور و مفاهیم دینی است و شهریار با این اثر راهی تازه در شعر ترکی گشود.