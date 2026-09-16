سرمربی تیم ملی بسکتبال: برتری مقابل بحرین یک پیروزی بزرگ برای ما بود
سوتریس مانولوپولوس گفت: برتری مقابل تیم بسکتبال بحرین، یک پیروزی بزرگ برای ما بود و حالا به کار خود ادامه میدهیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سوتریس مانولوپولوس پس از پیروزی ۷۹ به ۷۴ تیم ملی ایران مقابل بحرین در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا، اظهار داشت: بازی بسیار سختی بود. به تیم بحرین و مربی آن بابت این بازی تبریک میگویم. او در زمانی کوتاه، یک تیم رقابتی ایجاد کرده است.
وی گفت: وقتی یک بازی بد را پشت سر میگذاریم، باید دلیل این اتفاق را بررسی کنیم. فکر میکنم دلیل بازی بدِ ما، به بازی عالی بازیکنان بحرین بازمیگردد. آنها ما را مجبور کردند تا تصمیمات اشتباهی بگیریم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران افزود: فکر میکنم تقریباً در تمام طول بازی از حریف پیش بودیم، اما آنها در لحظات پایانی از ما پیش افتادند. ما آرامش خود را حفظ کردیم و احساسات خود را کنترل کردیم و در نهایت به پیروزی رسیدیم.
مانولوپولوس گفت: این یک پیروزی بزرگ برای ما بود و حالا به کار خود ادامه میدهیم.