به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، جمشید قائم‌مقام، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برنج در بازار مشمول کشاورزان و تولیدکنندگان اصلی نمی‌شود، تصریح کرد: همیشه در آن بزنگاهی که محصول می‌خواهد به عمل بیاید، قیمت‌گذاری، خرید پیش از موعد و پول‌پاشی‌هایی که معلوم نیست از چه ناحیه‌ای انجام می‌شود، اتفاق می‌افتد و دلال‌ها وارد می‌شوند و محصول را با قیمت بسیار پایین‌تری خریداری می‌کنند.

وی افزود: برنج و شالی به انبار‌ها می‌رود و در بزنگاه مورد نیاز، با دو تا سه برابر قیمت عرضه می‌شود؛ یعنی این افزایش قیمت نه مشمول کشاورز می‌شود و نه ارگان دولتی، بلکه عده‌ای مافیا که سالیان سال بوده‌اند، هستند و گویا قرار است تا همیشه هم باشند، از این افزایش قیمت منتفع می‌شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه کشاورزان ما هیچ‌گاه زورشان به دلال نرسیده و حتی می‌توان گفت زور دولت هم به دلال نرسیده است، اضافه کرد: البته امسال دولت کار خوبی انجام داده است. ما نمی‌گوییم واردات برنج بی‌رویه باشد، اما همان‌گونه که باید حواسمان به ذائقه مردممان باشد تا از برنج محلی استفاده کنند، باید حواسمان به سبد کالای خانوار نیز باشد.

قائم‌مقام گفت: وارداتی که انجام شد، آسیبی به کشاورزان وارد نکرده و به نوعی نیاز برخی استان‌های دیگر را که دسترسی به برنج ایرانی ندارند، تأمین کرده است.

وی افزود: ما باید سود کشاورزمان را نیز ببینیم. سود کشاورز فقط در گران بودن برنج نیست. اگر بتوانیم همین دلال‌های واسط را مدیریت کنیم، شرایط متفاوت خواهد شد.

برنج هایی که ممکن است اصلا برنج نباشند!

قائم‌مقام با بیان اینکه اکنون شالی حداقل دو تا سه دست دست‌به‌دست می‌شود تا به مصرف‌کننده برسد و هر بار کیفیت برنج هم تغییر می‌کند، تصریح کرد: در مواردی برنج را با چند مدل برنج بی‌کیفیت و حتی خارجی مخلوط کرده و به مصرف کننده عرضه می‌کنند.

حتی گاهی از موادی استفاده می‌شود که اصلاً برنج نیستند و محصولاتی شبیه ماکارونی هستند که خرد می‌شوند و می‌شود آنها را با برنج قاطی کرد؛ در این میان، دلال از هر دستی به دست دیگر، سود مضاعفی می‌کند، اما کشاورز که بهترین و با کیفیت‌ترین برنج را تولید کرده، سود مناسبی نمی‌برد.