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رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای رودسر و املش از رفع تصرف ۳۰۰ مترمربع زمین دولتی در شهرستان رودسر به کمک یگان حفاظت شرق گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستانهای رودسر و املش گفت: در پی شناسایی یک مورد تصرف غیرقانونی یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و ساخت یک بنا در محدوده مربوط به طرح جوانی جمعیت شهرستان رودسر، ماموران پایگاه حفاظت زمینهای شرق گیلان، این زمین ملی را با دستور فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و همراهی نیروی انتظامی، در عملیاتی آزاد کردند.
مهدی یکتا افزود: متصرفان هنگام اجرای حکم قضایی و آزادسازی زمین دولتی، قصد داشتند از اجرای حکم قانونی جلوگیری کنند که با اقدام به موقع یگان حفاظت و نیروی انتظامی، دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی با تأکید بر پایش مستمر زمینهای ملی برای جلوگیری از تصرف و کاربری غیرمجاز، گفت: حفاظت از زمینهای ملی و جلوگیری از زمینخواری از اولویتهای دستگاه راه و شهرسازی که به همت یگان حفاظت و با تعامل با دستگاه قضایی، انجام میشود.