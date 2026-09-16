به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها در آستانه بازگشایی مدارس با هدف تامین لوازم التحریر، کیف، کفش و پوشاک تحصیلی برای دانش‌آموزان تحت حمایت و نیازمند، برگزار می‌شود، گفت: جشن ملی عاطفه‌ها تا از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: جشن عاطفه‌ها فرصتی برای مهربانی و مهرورزی است که با هدف توسعه و تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری، تعمیق مسئولیت‌های اجتماعی، گامی اساسی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در استان است.

شیبه اظهار داشت: مرحله نخست برگزاری پایگاه‌ها در معابر شهری از هفته سوم شهریور، مرحله دوم در جمعه آخر شهریور در مصلا‌های نماز جمعه سراسر استان، پایگاه‌هایی به صورت نمادین و در هفته اول مهر نیز با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی، مراسم جشن عاطفه‌ها به‌طور رسمی در مدارس برپا می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان می‌گوید: مردم خیر و نیکوکار خوزستان می‌توانند از طریق کد *۸۷۷۷*۰۶۱#*۸۸۷۷*۰۶۱# و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ و نصب نرم افزار صدقه من روی تلفن همراه و همچنین امکان پرداخت مستقیم از طریق سامانه «سما» به نشانی https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۷۶/۱۸۰۰۰ کمک‌های خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کنند.

وی تصریح کرد: وبسایت رسمی کمیته امداد، مراجعه به دفاتر و پایگاه‌های کمیته امداد در سراسر کشور و مراکز نیکوکاری نیز از دیگر روش‌های اعلام شده برای جذب کمک‌های مردمی است.