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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان از آغاز فرآیند اجرایی پویش ملی «جشن عاطفهها» با شعار «آیندهساز باشیم» با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانشآموز نیازمند تحت حمایت به ویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه با بیان اینکه جشن عاطفهها در آستانه بازگشایی مدارس با هدف تامین لوازم التحریر، کیف، کفش و پوشاک تحصیلی برای دانشآموزان تحت حمایت و نیازمند، برگزار میشود، گفت: جشن ملی عاطفهها تا از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ مهرماه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: جشن عاطفهها فرصتی برای مهربانی و مهرورزی است که با هدف توسعه و تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری، تعمیق مسئولیتهای اجتماعی، گامی اساسی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در استان است.
شیبه اظهار داشت: مرحله نخست برگزاری پایگاهها در معابر شهری از هفته سوم شهریور، مرحله دوم در جمعه آخر شهریور در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان، پایگاههایی به صورت نمادین و در هفته اول مهر نیز با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانشآموزی، مراسم جشن عاطفهها بهطور رسمی در مدارس برپا میشود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان میگوید: مردم خیر و نیکوکار خوزستان میتوانند از طریق کد *۸۷۷۷*۰۶۱#*۸۸۷۷*۰۶۱# و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ و نصب نرم افزار صدقه من روی تلفن همراه و همچنین امکان پرداخت مستقیم از طریق سامانه «سما» به نشانی https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۷۶/۱۸۰۰۰ کمکهای خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کنند.
وی تصریح کرد: وبسایت رسمی کمیته امداد، مراجعه به دفاتر و پایگاههای کمیته امداد در سراسر کشور و مراکز نیکوکاری نیز از دیگر روشهای اعلام شده برای جذب کمکهای مردمی است.