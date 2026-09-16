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از مصدومیت ۹ سرنشین مینیبوس در برخورد با جدول در منطقه ابوزیدآباد تا دستگیری سارق موتورسیکلت در شهرستان بوئین میاندشت را در این بسته خبری بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان گفت:در حادثه برخورد یک دستگاه مینی بوس با حدول در ورودی شهر ابوزیدآباد شهرستان آران وبیدگل شش سرنشین خودرو مجروح شدند.
مهرداد فرزندی پور افزود: با اعلام این حادثه، نیروهای اورژانس به محل اعزام و به مصدومان امدادهای اولیه ارائه شد.
همچنین سارق موتورسیکلت با ۵ فقره سرقت در بوئینمیاندشت دستگیر شد.
فرمانده انتظامی بویین میاندشت گفت:درپی وقوع چندفقره سرقت موتورسیکلت درشهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران انتظامی قرار گرفت که با انجام تحقیقات تخصصی وسرنخهای بدست آمده سارق شناسایی وبعداز هماهنگی با مقام قضایی دستگیر شد.
سرهنگ احمدسپهوند افزود:در بازجویی پلیس، سارق به ۵فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد که در ادامه دودستگاه از موتورسیکلت هاکشف وبه مالباختگان تحویل شد.
وی با اشاره به اینکه سارق با سوءاستفاده ازغفلت مالکان اقدام به سرقت میکرد، گفت:شهروندان برای افزایش ضریب ایمنی ازرهاکردن موتورسیکلت هادر معابرواماکن نامن خوداری کنند وازقفل وزنجیر برای ایمنی بیشتر استفاده کنند.