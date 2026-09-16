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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی برگزاری رویدادهای موضوعی نظیر جشنواره انگور ارومیه را راهکاری کلیدی برای تثبیت جایگاه گردشگری استان در افکار عمومی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای موضوعی، جشنواره انگور ارومیه را راهکاری کلیدی برای تثبیت جایگاه گردشگری استان در افکار عمومی دانست.
مرتضی صفری در حاشیه برگزاری نهمین دوره جشنواره انگور ارومیه اظهار کرد: برگزاری رویدادهای گردشگری یکی از اصلیترین راهکارهای جذب گردشگر است، تکرار و تداوم این رویدادها باعث میشود تا نام استان در ذهن مخاطبان و گردشگران ماندگار شده و جایگاه خود را در افکار عمومی تثبیت کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به پیشینه این جشنواره افزود: امسال نهمین سال برگزاری این جشنواره است و تداوم فعالیتهای مرتبط با آن، موجب پختگی و بالندگی این رویداد شده است.
او همچنین بر جنبههای اقتصادی و فرهنگی این جشنواره تأکید کرد و گفت: این جشنواره علاوه بر حمایت از کشاورزان و معرفی آداب و سنن استان، بستری برای ارائه عملکرد دستگاههای دولتی و ایجاد فضایی شاد و اجتماعی برای مردم فراهم آورده است.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی در پایان با قدردانی از اقدامات شهرداری و شورای شهر ارومیه در حمایت از این رویداد، ابراز امیدواری کرد در آیندهای نزدیک، این جشنواره به سطح بینالمللی برسد و شاهد حضور گردشگران از سایر کشورها در این رویداد باشیم.