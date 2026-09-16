به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، غلامرضا صالحی گفت: دراجرای صیانت از حقوق اولیا و دانش‌آموزان، تیم‌های گشت سیار این اداره‌کل، بازرسان اداره آموزش و پرورش ناحیه مربوطه و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان البرز نظارت هدفمند درخصوص خدمات پیرامونی تحصیلی دانش آموزان در سطح استان را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: محوریت اصلی این بازدیدها، رصد دقیق و پیشگیرانه تخلفات در حوزه‌های مختلف خدماتی مدارس از جمله نحوه تهیه و توزیع لباس فرم مدارس، قرارداد‌های سرویس ایاب و ذهاب، کیفیت مواد غذایی عرضه‌شده در بوفه‌ها خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه بازگشایی مدارس باید با همراهی و همکاری تمامی بخش‌ها به منظور ایجاد دسترسی سهل‌تر و آسانتر دانش آموزان در مقوله تحصیل باشد، اظهار داشت: تیم‌های بازرسی با حضور میدانی در واحد‌های آموزشی، بر نحوه دریافت هزینه‌های مرتبت بر تهیه و توزیع لباس فرم مدارس، قرارداد‌های سرویس ایاب و ذهاب، کیفیت مواد غذایی عرضه‌شده در بوفه‌ها نظارت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان و اولیای دانش آموزان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه‌های مزبور، شکایات خودر را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا در اسرع وقت به شکایات آنان رسیدگی شود.