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سید محمد مولوی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش راهبردی پالایشگاه آبادان در تامین انرژی کشور، اشتغال و ثبات اقتصادی و اجتماعی خوزستان گفت: پالایشگاه آبادان نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش راهبردی پالایشگاه آبادان در تامین انرژی کشور، اشتغال و ثبات اقتصادی و اجتماعی خوزستان گفت: پالایشگاه آبادان نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
سید محمد مولوی در نشست با برخی از صنعتگران آبادان در تشریح پیگیریهای انجامشده درباره وضعیت واگذاری شرکت پالایش نفت آبادان افزود: پالایشگاه آبادان صرفا یک بنگاه صنعتی نیست، بلکه یکی از مهمترین زیرساختهای راهبردی کشور و از ارکان اصلی امنیت انرژی، ثبات اقتصادی، اشتغال و آرامش اجتماعی استان خوزستان به شمار میرود، دولتها مدیون آبادان هستند، بدهیهایشان را از جیب مردم آبادان پرداخت نکنند.
وی افزود: در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کاهش تصدیگری دولت، این شرکت در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار گرفته است، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد شرایط لازم برای واگذاری آن در مقطع کنونی فراهم نیست.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل این موضوع اظهار کرد: نیمهتمام بودن پروژههای توسعهای، ضرورت نوسازی واحدهای عملیاتی، تعیین تکلیف نشدن برخی داراییها، گستردگی تعهدات نیروی انسانی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت از جمله موانع موجود است.
مولوی اظهار کرد: موقعیت مرزی پالایشگاه و نقش راهبردی آن در پدافند غیرعامل و تامین پایدار انرژی کشور ایجاب میکند تصمیمگیری در این باره با رویکردی همهجانبه و مبتنی بر منافع ملی و استانی صورت پذیرد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاری پالایشگاه آبادان موجب انتقال خطرهای سنگین به استان و ایجاد پیامدهایی در حوزههای اشتغال، خدمات عمومی، سرمایه اجتماعی و امنیت منطقه میشود.
نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای استانی گفت: با توجه به جایگاه راهبردی این پالایشگاه در اقتصاد و امنیت خوزستان، موضوع خروج پالایشگاه نفت آبادان از فهرست واگذاری اصل ۴۴ به عنوان یکی از مطالبات مهم و اولویتدار استان در دستور کار ویژه استانداری قرار گرفت و مقرر شد از طریق معاونت هماهنگی و با مشارکت دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصیسازی و مراجع قانونی با فوریت تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
مولوی اظهار کرد: با هدف حفظ منافع ملی، صیانت از حقوق بیتالمال، حفظ امنیت انرژی کشور، رعایت ملاحظات امنیتی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی، این شرکت از فهرست واگذاری خارج شود.
پالایشگاه نفت آبادان یکی از قدیمیترین و بزرگترین پالایشگاههای نفت در ایران و خاورمیانه است، این پالایشگاه نقش بسیار مهمی در صنعت نفت ایران و تامین فرآوردههای نفتی کشور ایفا میکند و طی دههها با توسعه و بهروزرسانیهای مکرر، به یکی از مراکز کلیدی پالایش نفت در منطقه تبدیل شده است.
پالایشگاه آبادان علاوه بر تولید بنزین، نفتگاز، گاز مایع و سایر فرآوردههای نفتی، بهعنوان قطب صنعتی مهم منطقه جنوبغرب ایران شناخته میشود.